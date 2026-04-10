快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

不要等台積電法說會了 法人：先卡位這些族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台積電示意圖。中央社
圖為台積電示意圖。中央社

台股10日開高走高，再站上35,000點，大盤指數一度衝達35,350.29點，朝歷史高點挺進，法人坦言，台積電（2330）法說會將在4月16日登場，預期台股在下周的上半周將偏多，預估下周指數區間約在34,500點到35,600點間震盪，極短線來看指數空間不大，操作上選股不選市，看好營收表現強，獲利前景亮眼的族群可以卡位。

台股在2月26日盤中一度衝達35,579.34點， 創歷史新高，隨後出現拉回；10日再度站上35,000點之上，早盤以34,950.87點開出，上漲89.71點，權王台積電領軍上攻，早盤以1,975元開高後走高，一度拉升至1,990元，上漲35元，影響大盤指數286點，大盤指數也拉升至35,355.85點，上漲494.69點，再朝歷史高點挺進。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台積電法說會前，資金先行卡位相關供應鏈族群，極短線來看，大盤指數有機會挑戰前高甚至超越歷史高點，但在指數接近前高時恐出現獲利了結及解套賣壓，因此將出現震盪。

黃詣庭認為，下周的台股將以台積電法說會來看，法說會後恐有短線獲利了結賣壓，因此，預期下周的上半周偏多，但下半周則要提防賣壓的出現，賣壓的大小將會影響後續走勢。

黃詣庭預估下周大盤指數將是區間震盪，高點約在前高附近，短線支撐則約在34,500點，因此，下周指數約在34,500點至35,600點間震盪，期間要注意的是美國與伊朗的協議不能破局，若出現協議破局則可能回測10日線約33,500點。

黃詣庭強調，在指數空間不大的情況下，操作上選股不選市，首選營收表現強，獲利前景亮眼的族群，以具有基本面及題材面的族群為優先；他看好PCB、ABF、光通訊、低軌衛星、台積電供應鏈等，以台積電供應鏈來看，設備股漲幅已高，但以長線來看，若有拉回可以中長線布局，目前可以更加留意材料相關供應廠商。

台股 台積電 法說

延伸閱讀

台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

美股續漲　投顧：台股聚焦台積電3月營收、法說會

台積拉尾盤 台股黑翻紅…卡位權王法說行情及美財報概念股

台積電最後一盤神救援 台股翻紅收漲99點

相關新聞

台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

以色列、黎巴嫩談判帶動降溫預期，美股昨夜由輝達、亞馬遜、美光等科技股領軍續漲，費半收高2.1%最為出色，雖台積電ADR小跌0.11%，但台指期夜盤仍上漲近300點。

市值衝上第二！謝金河點名「低調神山」崛起 股價1年瘋漲6倍

財信傳媒董事長謝金河近日在臉書發文指出，長期被視為「台灣一個人的武林」的台積電，雖仍穩居龍頭地位，但另一座「低調神山」台達電正快速崛起，股價悄悄從去年的275元飆上1705元。

鄭習會登場！市場淡定消化 台積電領軍台股挑戰前高

國共睽違十年的「鄭習會」10日登場，市場原關注兩岸政治變數是否牽動資金情緒，但台股早盤反應相對平穩，在台積電（2330）領軍下，指數續揚並重返35000點關卡，顯示資金面仍以基本面為主軸。

不要等台積電法說會了 法人：先卡位這些族群

台股10日開高走高，再站上35,000點，大盤指數一度衝達35,350.29點，朝歷史高點挺進，法人坦言，台積電（2330）法說會將在4月16日登場，預期台股在下周的上半周將偏多，預估下周指數區間約在34,500點到35,600點間震盪，極短線來看指數空間不大，操作上選股不選市，看好營收表現強，獲利前景亮眼的族群可以卡位。

國家智慧機器人研究中心揭牌 這兩檔機器人概念股衝漲停

總統賴清德10日參與國家智慧機器人研究中心揭牌儀式，儘管機器人概念股整體並無突出漲勢，但個別股仍有空間發揮，甫公布3月營收的時碩工業（4566）股價衝漲停至66.9元，直得（1597）則直接跳空漲停至99.1元。

回首又一黃金坑 「成長帶動、高息防守」雙軌結構因應波動

統計2016年以來台股加權指數月收盤出現前五大跌點，儘管每次利空原因不盡相同，但行情總在一段時間後恢復元氣，亦即若遇利空襲擾進場，平均而言中長期表現勝率高。野村投信表示，台股長期趨勢向上，過程遇到盤勢拉回都是逢低加碼的機會，尤其是特殊事件導致的波段大幅度的跌點，靜待時間往往都能讓多頭恢復元氣，「回首又一黃金坑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。