不要等台積電法說會了 法人：先卡位這些族群

台股10日開高走高，再站上35,000點，大盤指數一度衝達35,350.29點，朝歷史高點挺進，法人坦言，台積電（2330）法說會將在4月16日登場，預期台股在下周的上半周將偏多，預估下周指數區間約在34,500點到35,600點間震盪，極短線來看指數空間不大，操作上選股不選市，看好營收表現強，獲利前景亮眼的族群可以卡位。

台股在2月26日盤中一度衝達35,579.34點， 創歷史新高，隨後出現拉回；10日再度站上35,000點之上，早盤以34,950.87點開出，上漲89.71點，權王台積電領軍上攻，早盤以1,975元開高後走高，一度拉升至1,990元，上漲35元，影響大盤指數286點，大盤指數也拉升至35,355.85點，上漲494.69點，再朝歷史高點挺進。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台積電法說會前，資金先行卡位相關供應鏈族群，極短線來看，大盤指數有機會挑戰前高甚至超越歷史高點，但在指數接近前高時恐出現獲利了結及解套賣壓，因此將出現震盪。

黃詣庭認為，下周的台股將以台積電法說會來看，法說會後恐有短線獲利了結賣壓，因此，預期下周的上半周偏多，但下半周則要提防賣壓的出現，賣壓的大小將會影響後續走勢。

黃詣庭預估下周大盤指數將是區間震盪，高點約在前高附近，短線支撐則約在34,500點，因此，下周指數約在34,500點至35,600點間震盪，期間要注意的是美國與伊朗的協議不能破局，若出現協議破局則可能回測10日線約33,500點。

黃詣庭強調，在指數空間不大的情況下，操作上選股不選市，首選營收表現強，獲利前景亮眼的族群，以具有基本面及題材面的族群為優先；他看好PCB、ABF、光通訊、低軌衛星、台積電供應鏈等，以台積電供應鏈來看，設備股漲幅已高，但以長線來看，若有拉回可以中長線布局，目前可以更加留意材料相關供應廠商。