國家智慧機器人研究中心揭牌 這兩檔機器人概念股衝漲停

總統賴清德10日參與國家智慧機器人研究中心揭牌儀式，儘管機器人概念股整體並無突出漲勢，但個別股仍有空間發揮，甫公布3月營收的時碩工業（4566）股價衝漲停至66.9元，直得（1597）則直接跳空漲停至99.1元。

根據TrendForce最新人型機器人深度研究報告，2026下半年全球人型機器人產業將進入商業化的關鍵期。TrendForce表示，過去多數人型機器人廠商專注在感知、動態平衡與語意理解等底層能力的累積，至2026下半年焦點將轉向提供給用戶的真實價值。

為推動「AI新十大建設」及「智慧機器人產業推動方案」，國家智慧機器人研究中心於今日成立，目的是整合國內外產學研機器人生態系能量，並開發前瞻技術，同時將技術與系統落地。

中鋼（2002）也在9日時舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，董事長黃建智期待串聯國內馬達與系統廠，組成「Team Taiwan」接軌全球機器人產業。

儘管機器人概念股整體並無突出漲勢，但仍有個股表現強勢，時碩工業、直得都衝上漲停。

精密金屬加工龍頭廠時碩工業公布3月合併營收4.67億元，受惠汽車、航太及工業應用零件產品出貨增溫，年增12.61%，創同期次高；累計第1季合併營收13.54億元，年增8.16%，改寫同期新高、歷史次高。

時碩近年布局AI伺服器散熱及機器人產業，相關成果陸續顯現，除提供AI散熱解決方案及水冷板外，也與大陸機器人廠商合作且獲打樣品訂單，預期將成為法人關注的焦點。在機器人布局方面，時碩已陸續出貨給美系人形機器人廠，也出貨陸系機器人廠關節模組4至5個金屬扣件。

直得產品大致分為微型線性滑軌、大型線性滑軌與線性馬達，產品應用則以高精度自動化為主。在半導體、AI、資料中心等需求帶動下，高精度設備與檢測相關需求也跟著擴大。直得也持續投入前瞻技術的開發，包括推出新款S1六軸機械手臂、開發人形機器人關節模組，並將AI技術深度整合至軟體平台CPC Studio。