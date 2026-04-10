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回首又一黃金坑 「成長帶動、高息防守」雙軌結構因應波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

統計2016年以來台股加權指數月收盤出現前五大跌點，儘管每次利空原因不盡相同，但行情總在一段時間後恢復元氣，亦即若遇利空襲擾進場，平均而言中長期表現勝率高。野村投信表示，台股長期趨勢向上，過程遇到盤勢拉回都是逢低加碼的機會，尤其是特殊事件導致的波段大幅度的跌點，靜待時間往往都能讓多頭恢復元氣，「回首又一黃金坑」。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德表示，2026年投資台股宜樂觀但同樣要有風險意識，尤其當台股3萬點成新常態，動輒千點的振幅也會是新常態，主動選股、靈活配置有助於投組持盈保泰，除了中長期成長股如AI等題材之外，不妨多元配置非科技產業或具有息收緩衝的高股息族群，有助降低投組波動性、兼顧收益成長與抗震性；在類股表現上也可能出現輪動，因此在配置上建議多元彈性來掌握輪動機會。野村投信建議不妨掌握「選強勢+挑轉機」的主動操作，廣納機會並且持盈保泰。

野村投信投資策略部副總但漢遠指出，主動野村臺灣高息 ETF（00999A）以3D 鎖息策略與高信念成長為兩大核心主軸，透過主動選股與動態調整，同時掌握股息與資本利得機會。其中，3D 鎖息策略依台股除權息節奏分階段布局：每年12至3月透過股利預測模組提前卡位潛在高股息標的；3至4月運用股利宣告模組即時反應企業實際配息政策、避開落空風險；5至9月則進行股利輪轉操作，配合除權息旺季，擴大股息來源。高信念成長策略則依野村獨家的成長模組，聚焦9至12月傳統銷售旺季，積極尋找具產業領先地位或有爆發性成長潛力的高信念成長股，以追求股票資本利得的上檔機會為核心，透過更為主動且靈活的投資組合配置，展現主動式 ETF 在選股與調整上的精準度。

游景德認為在「台股3萬點成為新常態」環境下，AI 商機持續發展、非科技產業獲利可望谷底回升，台股長期趨勢仍偏正向，但須留意高檔震盪與風險意識，善用產業與個股題材及台股獨有的高股息行情，兼顧攻守。

游景德分析表示，今年台股優於全球市場，關鍵在台積電上修中長期營收成長展望，帶動整體本益比重評，但部分族群估值已反映至2027年後。未來市場焦點可能轉向高油價對全球經濟與AI資本支出的影響，使台股短中期維持高檔震盪。不過在AI需求延續、大型科技公司資本支出持續成長、先進製程與封裝、散熱、光通訊等需求強勁下，長線仍具支撐。

00999A目前看好的半導體、AI 電子、電腦週邊、航運、觀光及文創產業等相關類股，有利形成「成長帶動、高息防守」雙軌結構，可在多頭中放大彈性、震盪中提供收益緩衝，適合作為中期因應高波動盤勢的策略型投資工具。

主動野村臺灣高息ETF（00999A）預計於4月13日至16日發行，將採高息與成長的雙重策略架構，跳脫產業框架、從基本面全面分析公司息收與資本利得的投資前景，並且順應台股投資時鐘，目標追求「息利雙收」。

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