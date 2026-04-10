台積電法說前奏響！矽晶圓族群補漲啟動 台勝科漲停、中美晶爆量

在台積電（2330）財報公布前股價連4日上攻帶動下，台股10日順利收復35000點整數關卡，資金同步湧入矽晶圓族群，掀起一波補漲行情。盤面上以台勝科（3532）強攻漲停最為亮眼，族群人氣快速升溫，漲勢相當整齊。

矽晶圓族群今日全面走強，台勝科直攻漲停鎖死在165.5元，改寫2024年8月以來新高；環球晶（6488）盤中多次觸及漲停價位，中美晶（5483）、合晶（6182）、崇越（5434）同步上漲逾半根停板，嘉晶（3016）與漢磊（3707）亦跟進走強。其中，中美晶盤中成交量暴增至逾萬張，較前一交易日倍增，顯示市場追價力道積極。

基本面方面，中美晶公布3月合併營收73.7億元，月增20.6%、年增9.19%，改寫同期次高；首季營收193.8億元，為歷年同期第三高。另，旗下環球晶3月營收54.5億元，月增23.8%，顯示短期營運動能回升。儘管首季營收略受假期與極端氣候干擾，環球晶指出，目前各廠區已恢復正常運作，12吋產線維持滿載，中小尺寸晶圓稼動率亦逐步回升，需求端已出現初步改善訊號。

此外，中美晶再生能源事業成長動能強勁，第1季營收年增達75.5%。公司積極拓展高門檻應用市場，包括低軌衛星等太空領域，帶動高可靠度太陽能產品需求，為未來營運增添高附加價值動能。

設備與材料端同樣傳出正向展望。崇越受惠半導體材料業務多元化與先進製程、先進封裝需求升溫，目前在手訂單已突破百億元，法人預估2026年營運將維持雙位數成長，並有機會切入新客戶，推升產品組合與獲利結構優化。

展望後市，環球晶董事長徐秀蘭指出，2026年AI需求將持續推升12吋先進製程、SOI與GaN晶圓產能利用率，同時6吋、8吋與化合物半導體需求亦逐步回溫。公司評估，AI仍是今年最關鍵成長引擎，非AI應用如車用與工業市場亦已出現復甦初期跡象。

整體而言，在AI長線需求與短期營運回穩雙重帶動下，矽晶圓族群基本面逐步轉強，搭配資金回流與市場情緒回暖，後續表現具備延續空間，但需求復甦能否擴散至全面性回升，仍待進一步觀察。