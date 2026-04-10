三千金 CPO 概念股亮燈漲停 邁向前段班

10日千金股中的印能科技（7734）、光聖（6442）及聯亞（3081）亮燈漲停，目前排名台灣股價前14至16名，在今日出現42檔千金股中，已進入前段班。

聯亞在光通訊模組／元件有InP&SiPho 晶圓；光聖為光纖連接器供應商；印能科技產品應用包含CPO、 CoPoS，CPO應用方面，由於需將PIC及EIC高度整合在同個基板上，其接腳間距極小，且封裝後的縫隙較窄，當前解決方案仍依賴傳統清洗機的化學藥水來清洗，惟助焊劑殘留問題仍在，液體較難滲透進入晶片下方的微小縫隙，難以將溶解後的助焊劑殘留物帶走，當前印能的第四代機型 RTS可解決助焊劑殘留之問題，待終端產品放量後有望成為第四代產品的一大成長動能。

美系券商預估聯亞2026年第1、2季營收季增36%、15%。券商認為添購MOCVD設備，反映持續擴充新產能並切入新客戶。同時認為InP基板改善，加速800G/1.6T高速傳輸SiPh CW雷射營收提高。最新預估2026-2029年每股純益（EPS）分別別為：12.5/24.3/37.9/54.1元，以2029年的44xPE評價，同步升目標。聯亞今年第2季營收成長動能來自矽光產品出貨動能續強，下游代工廠產能持續擴大，順勢帶動矽光產品未來數季穩定增加，該公司手中基板庫存也足以應付到今年8月之後。

光聖訂單能見度已達今年第3季，全年業績目標優於去2025年。被動元件持續受惠美系資料中心客戶擴張，光纖規格已達單管6,912芯並持續往更高芯數開發；CPO-ELS模組預計今年開始量產，為scale-up端新增長點。菲律賓廠今年投入量產，產能瓶頸風險降低。

群益投顧表示，印能科技產品市占率高，受惠先進封裝趨勢，獲利將大幅成長。每一代的產品會解決一個以上的問題。印能表示，除了COWOS，現在熱門的CoPoS、 CoWoP、 CPO， 印能都有參與。印能科技第四代設備有應用到矽光子，良率達100%，第四代產品今年不會大量出貨，但如果客戶驗證順利，估今年下半年出貨量較上半年倍數成長 。印能科技也有記憶體客戶，出貨設備包含第二代和第三代的設備，HBM有用到第三代的設備。印能毛利率希望維持60%以上，隨著第四代產品跟解決翹曲的設備開始出貨，未來希望慢慢往上，今年希望營益率優於去（2025）年。