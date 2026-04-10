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戰火震盪有哪類基金最抗跌？ 這兩類有 AI 硬實力扛住

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年以來表現最佳的前五大類基金（資料來源：Lipper）
今年以來表現最佳的前五大類基金（資料來源：Lipper）

美以伊戰火自2月底爆發，至4月7日按下暫停鍵，期間全球金融市場劇烈震盪，各類資產表現明顯分化。「鉅亨買基金」指出，在地緣政治風險升溫之際，資金除轉向避險與能源資產外，也回流至具備基本面支撐的市場。其中，台灣股票與台灣中小型股票受惠於AI需求帶動，在震盪中展現相對抗跌力道，成為本波動盪中表現突出的資產之一。

根據理柏環球分類統計，截至3月底，2026年以來表現最佳的前五大基金類型依序為能源股票、台灣中小型股票、南韓股票、台灣股票及天然資源股票，報酬率分別為40.9%、26.9%、20.0%、19.9%及19.5%。「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，相較戰前表現，台灣中小型股票與台灣股票仍穩居前段班，但南韓股票在戰事期間漲幅明顯收斂；反觀台灣中小型股票逆勢上揚，台灣股票跌幅亦相對有限，顯示市場對台股基本面的信心仍具支撐力。

張榮仁指出，這次市場分化的核心，在於AI產業所帶動的結構性成長動能，而台灣正位於這波浪潮的關鍵位置。隨著全球算力競賽加速，AI基礎建設需求快速擴張，從晶片設計、先進製程到伺服器與關鍵零組件，台灣皆具備完整且高度競爭力的產業聚落。特別是在半導體與高階電子領域，不僅技術門檻高、供需長期偏緊，更掌握全球供應鏈的核心環節，使台灣企業在景氣波動中仍具備較強的獲利韌性與成長確定性，進一步成為支撐台股抗跌的重要關鍵。

從實際數據觀察，台灣在全球供應鏈重組趨勢下的優勢正逐步轉化為具體經濟動能。受惠於AI需求強勁與美中關係持續緊張，美國自台灣進口金額已連續兩個月超越中國，顯示台灣在資訊通訊與電子零組件領域的關鍵角色持續提升。張榮仁認為，這樣的結構性轉變，不僅代表全球科技供應鏈加速向台灣集中，也使台灣企業在外需來源與訂單能見度上更具穩定性，進一步強化台股在市場震盪中的支撐力道。

展望後市，在AI應用持續落地與算力需求長期成長的趨勢下，台灣經濟與企業獲利動能仍具延續性。近三年台灣經濟年化成長率創下十餘年新高，出口動能穩健，帶動股市中長期表現。張榮仁強調，隨著全球資金逐步聚焦AI核心供應鏈，台灣股票及中小型股憑藉完整產業聚落與基本面優勢，仍具備在波動中穩健成長的條件。面對短期市場雜訊，投資人可回歸基本面與長期趨勢，持續維持紀律投資，穩定布局台灣股票基金及台灣中小型股票基金，以掌握產業成長帶來的中長期機會。

南韓 美國

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