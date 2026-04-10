SpaceX 上市倒數 網通股吃香

中東衝突拖累台股2月底至10日下挫不到百點，反之櫃買市場的通訊網路指數上漲24.37%，挾其SpaceX2026年擬上市的預期，持有網通股較高的台股科技基金受注目，據投信投顧公會統計最新至2月底資料，前十大布局網通產業的台股科技基金，網通股比重8.76~27.18%，將受惠全球太空發展長線趨勢。

馬斯克擬於6月進行SpaceX上市IPO，引發網通相關族群投資熱潮，據投信投顧公會統計至今年2月底資料，投資國內/科技類基金當中，前十大基金持有網通股比重排序，台中銀數位時代基金配置較達27.18%，而台新2000高科技基金持有約15.98%次之，其次為野村高科技基金持有14.19%，受惠於全球衛星通訊需求擴張，及市場對SpaceX潛在上市題材無限想像。

投資操作上，台中銀數位時代基金研究團隊指出，衛星概念股純度各有差異，例如有的在衛星通訊元件領域技術高，有的為衛星天上與地面板的獨家供應商，特別留意的是，純度高的低軌衛星概念較能直接受惠太空題材。此外，今年中東衝突使台股急漲急跌，而台股通訊網路指數卻能逐步表現，顯示太空成長趨勢明確，未來在Space X強勁的發射與用戶數目標，各大券商多預估2030年複合成長約20~30%，網通股成長動能進一步升溫。