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台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

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台股開高重返35,000點關卡！台積電領軍上攻 3月成績單成焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

以色列、黎巴嫩談判帶動降溫預期，美股昨夜由輝達、亞馬遜、美光等科技股領軍續漲，費半收高2.1%最為出色，雖台積電ADR小跌0.11%，但台指期夜盤仍上漲近300點。

台股10日開盤續漲89.71點，指數來到34,950.87點，並在台積電、台達電（2308）、欣興（3037）、台光電（2383）等電子權值要角續強之下，大盤漲點一度放大至逾400點，重返35000關之上。

法人指出，在台積電今將公布3月營收、且下周法說會登場帶動市場樂觀預期下，多方動能持續醞釀，指數有望挑戰站穩35000點關卡。不過，美伊對於荷姆茲海峽通航與費用機制仍存分歧，中東地緣風險未解，短線盤勢仍須緊盯戰事與消息面變化，提防行情震盪加劇。

盤面上，五大權值股漲多跌少，台積電（2330）開高20元、報1,975元，台達電開1,690元、鴻海（2317）開200.5元、聯發科（2454）開1,600元；僅日月光投控（3711）開低報390元。

類股方面，電子通路、電子組件、玻陶、化工、其他電子、電腦設備等漲幅居前，塑膠、金融、百貨走勢相對疲弱。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）人氣不墜，但股價回落。

回顧台股9日表現，台積電臨收急拉15元、收高為1,955元，將大盤指數甩上高檔，終場翻紅上漲99.78點、漲幅0.29%，收34,861.16點、改寫歷史第四高，成交值則收斂至8,442.86億元。三大法人持續聯手買賣393.33億元，包括外資買超317.8億元、投信買超13.57億元、自營商買超61.96億元。

美光 台股 台積電

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