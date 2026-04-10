美股續漲 投顧：台股聚焦台積電3月營收、法說會

市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，美股4大指數同步上漲，台積電美國存託憑證（ADR）收跌0.11%。投顧分析，考量台積電今天將公布3月營收、下週召開法人說明會等題材，有利指數挑戰站上35000點，後續油價、台股成交量與台積電走勢視為指數走揚重要指標。

以色列同意與黎巴嫩展開直接談判，中東和平談判再現曙光，美股道瓊工業指數9日終場上漲275.88點或0.58%，收報48185.80點，標普500指數上揚41.85點或0.62%，收在6824.66點；那斯達克指數上漲187.43點或0.83%，收22822.42點，費城半導體指數勁揚178.62點或2.10%，收8689.53點。

台股9日呈平盤附近震盪整理，權值股台積電最後1檔急拉15元，率加權指數由黑翻紅，終場上漲99.78點，收在34861.16點，成交值新台幣8442.86億元。三大法人合計買超394.36億元，其中自營商買超61.96億元，投信買超14.61億元，外資及陸資買超317.79億元、連續3個交易日回補。

產業訊息部分，隨著人工智慧（AI）資料中心需求持續提升，電源供應器大廠台達電公布3月營收新台幣597.79億元，月增19.8%，年增37.6%，超越去年10月寫下的歷史紀錄573.83億元，再創單月新高。

代工廠仁寶受惠於個人電腦（PC）品牌商積極提前拉貨，加上伺服器等非PC產品表現強勁，3月合併營收達891.98億元，月增69.1%，年增17%，寫下近41個月新高。

電腦品牌廠華碩3月集團合併營收約860.84億元，月增58.4%，年增33.9%，創單月歷史新高；宏碁3月合併營收達298.96億元，月增39.3%，年增2.1%，為疫情後同期新高。

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技在低軌衛星相關產品出貨持續放量下，整體營收呈現顯著成長，3月營收達3.29億元，月增2.1%，年增36.3%，創單月歷史次高。