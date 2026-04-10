市值衝上第二！謝金河點名「低調神山」崛起 股價1年瘋漲6倍

財信傳媒董事長謝金河近日在臉書發文指出，長期被視為「台灣一個人的武林」的台積電，雖仍穩居龍頭地位，但另一座「低調神山」台達電正快速崛起，股價悄悄從去年的275元飆上1705元。

謝金河表示，台積電市值占台股比重逾四成，確實撐起整體產業鏈，但在其帶動下，供應鏈企業也逐步壯大，其中台達電的成長尤為顯著。他指出，台達電近期股價飆升至1705元，市值達4.32兆元，穩居台灣第二大市值企業，相較一年前股價僅約275元，漲幅驚人。

謝金河分析，推動台達電快速成長的關鍵，在於AI產業崛起。隨著人工智慧應用對電力與散熱需求暴增，台達電從電源供應器跨足電力管理與散熱解決方案，成功切入AI基礎設施核心，成為不可或缺的供應商。

財報顯示，台達電去年營收達5548.85億元，淨利601.08億元，每股盈餘23.14元，創下歷史新高。市場普遍預期，在AI需求持續擴大下，今年營運仍有望再創佳績。

此外，謝金河也提到台達電海外布局，包括在泰國上市的關係企業市值同步創高，若合併計算，整體市值規模已逼近新台幣8兆元。

值得注意的是，台達電過去市值與鴻海差距甚大，如今已反超約1.5兆元，也讓市場關注鴻海董事長劉揚偉的經營壓力。

謝金河點名，台達電能有今日成就，與創辦人鄭崇華及歷任經營團隊接棒經營密不可分，展現出台灣企業治理與永續發展的典範。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數留言肯定台達電轉型成功，「優秀公司值得長期持有」、「台灣奇蹟」等聲音不斷。也有投資人指出，早在疫情期間謝金河就曾預言台達電將成為市值第二大企業，如今應驗。

不過，也有部分網友提醒，近年台股受ETF資金推動，市場存在「資金行情」現象，股價與基本面可能出現落差，未來仍需觀察長期發展。

台達電（2308）過去一年展現強勁的「大牛轉身」態勢，股價從2025年中的數百元，一路攀升至2026年4月的1,600元以上。該股價在去年10月首次衝破1,000元大關，正式站上台股「千金股」成員。今年1、2月，憑藉AI與能源效率利多，市值衝破3.5兆元；4月初股價約在1,645元至1,665元之間波動，創下歷史新高。