台股閃見42千金 13檔創高

台股重拾多頭走勢，昨（9）日盤中閃現42千金，再創歷史新高。千金股發功，亦助力櫃買指數漲1.37點收342.57點，改寫歷史第三高，登上28年八個月來新高，且短期內創新高機率大。累計今年以來櫃買指數上漲24%，優於集中市場20.3%的漲幅。

台股昨日盤中最高出現42檔千金，但雙鴻及AES-KY後繼乏力，終場分別跌1.5%及3.5%，收盤時維持40檔千金股，平歷史收盤新高紀錄。千金股昨日漲跌互見，有三檔漲停，13檔股價創歷史新高，資金卡位AI概念股。

在強勢股方面，以金像電（2368）、雍智科技、高力三檔股價強勢漲停最突出，且均創歷史新高價。昨日盤中共有18檔個股創歷史新高，收盤時則有13檔個股創歷史新高，依股價排序依次為旺矽、健策、台光電、印能科技、嘉澤、貿聯-KY、聯亞、致茂、雍智科技、均華、波若威、金像電、高力。

證交所統計，台光電市值衝上1.15兆元，成為台股第八大市值個股，超越中信金、國泰金、中華電等。台光電昨日漲1.5%，收在3,220元史高。