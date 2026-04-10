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台積拉尾盤 台股黑翻紅…卡位權王法說行情及美財報概念股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
中東局勢一變再變，台股9日因觀望氣氛濃厚。 聯合報系資料照
中東局勢一變再變，台股9日因觀望氣氛濃厚。 聯合報系資料照

中東局勢一變再變，台股昨（9）日因觀望氣氛濃厚，行情黏著平盤上下狹幅震盪，直至最後一盤出現神祕買盤拉動台積電（2330）神龍擺尾，推升加權指數瞬間黑翻紅，終場漲99點收34,861點。法人指出，盤勢短期仍受中東局勢影響，但市場買盤已轉向提前卡位台積電法說、美股財報概念股。

台股昨日在東北亞股市萬綠叢中一點紅，相較日、韓股開低走低，台股開盤一度漲123點，儘管後因美伊對和談條件看法不一而走弱，但人氣不退，指數僅小黑震盪，成交8,722億元，只比前一交易日微減2.4%。

台積電昨日股價幾乎都在平盤之下，最低跌20元至1,930元，但最後一盤急拉15元，終場漲5元收1,955元。從券商買賣超分析台積電最後一盤搶買的8,726張買家，主要來自美林、高盛、花旗環球、宏遠、安泰等證券，法人解讀為除外資外，短線中實戶或大戶也都進場，預先卡位台積電法說行情。

三大法人連續三日同步站在買方，合計買超393.3億元。外資昨日買超317.7億元，連三買，但台指期未平倉淨空單增921口至33,399口；投信買超13.5億元，連七買；自營商買超61.9億元，連三買。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，地緣政治風險仍大，將持續干擾市場。不過，台積電下周將舉行法說會，內外資法人同步看多，美國科技股也將陸續公布財報，有利台股往上攻堅。

未平倉 中東 美股

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