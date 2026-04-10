營收四成長股 閃金光

中東局勢一變再變，台股昨（9）日因觀望氣氛濃厚，行情黏著平盤上下狹幅震盪，直至最後一盤出現神祕買盤拉動台積電神龍擺尾，推升加權指數瞬間黑翻紅，終場漲99點收34,861點。法人指出，盤勢短期仍受中東局勢影響，但市場買盤已轉向提前卡位台積電法說、美股財報概念股。

2026-04-10 01:12