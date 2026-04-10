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營收四成長股 閃金光
美伊暫時停火，市場焦點轉回基本面，進入3月營收最後公布期，南電（8046）、富喬、台燿等受惠營收寫下四成長（3月營收月增及年增、第1營收季增及年增），近五日吸引三大法人買盤布局，收盤價昨（9）日改寫新高。
根據CMoney統計至昨日，近五日三大法人買超、營收四成長、收盤價創新高股包含南電、富喬、台燿、台光電、波若威、欣興、金像電、嘉澤、啟碁、貿聯-KY等，清一色都是科技股。
從近五日三大法人買超來看，買超南電82.94億元最多，其次為富喬、台燿，第四至十多依序為台光電、波若威、欣興、金像電、嘉澤、啟碁、貿聯-KY。
從基本面表現觀察，營收寫下四成長代表沒有淡季，持續受惠AI等產業趨勢需求熱絡。
群益投顧指出，恢復正常工作時間，看好3月科技業營收預期呈現顯著月增表現，除了工作天數增加，電子產品通膨預期也可能持續推動短期客戶提貨動能。
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