就市論勢／高速運算、光通訊 聚焦

盤勢分析

台股2月底以來受地緣政治事件干擾，市場波動放大，產業與個股表現分歧加大。原先市場評估相關衝突影響時間有限，惟目前延續逾一個月，美伊雙方停火條件立場仍存落差，不確定性未能迅速消退。

不過，風險逐步反映價格中，資金開始回歸基本面與長期產業趨勢，取代事件面主導的短線波動。

從產業角度觀察，AI需求強勁，產業發展核心動能未見改變，後續表現關鍵將回歸個別公司競爭力與基本面落差。

記憶體出現價格結構分歧。第2季資料中心需求支撐合約價維持相對強勢，但消費市場動能偏弱，使部分現貨價自高點回落，顯示產業正由先前全面上修階段，轉向檢視需求延續性與結構性成長的驗證期。

投資建議

市場波動大，建議投資策略以分批布局為主，降低單一時點進場風險。若盤勢因短期事件拉回，反而有助逢低布局具產業競爭力的核心族群。配置重點仍聚焦受惠AI資本支出持續擴大產業，包括半導體、高速運算、光通訊、測試設備與電源管理等領域。