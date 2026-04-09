台積電、緯穎領銜AI族群飆漲 證交所將33檔列入注意股

台灣證券交易所9日公布最新「注意有價證券」名單，共有33檔上市有價證券因近期交易異常過熱、漲跌幅較大或周轉率過高而上榜。其中，權王台積電（2330）及AI伺服器大廠緯穎（6669）因短線價差劇烈，雙雙被列入注意名單，引發市場高度關注。

根據證交所公告資訊，台積電最近六個營業日起迄兩個營業日之收盤價價差高達195元，且9日收盤價1,955元為最近六個營業日以來最高，顯示多頭攻勢強勁，但也因波動過大觸及監測標準。

同為AI概念股的緯穎表現同樣驚人，六個營業日內收盤價價差達280元，且收盤價亦創下近六個交易日最高。此外，嘉基（6715）也因價差達105元且股價創新高，名列榜單之中。

除了權值股外，多檔中小型股也因漲幅過大被點名。佳和（1449）最近六個營業日累積收盤價漲幅達36.92％；聯茂（6213）更是不遑多讓，六個營業日累積漲幅達37.63％、且價差達68元。

反觀權證與部分電子股則出現跌幅過劇的情況。華邦電凱基54購14（039882）因六個營業日累積跌幅達30.34％，且自營商買賣比率集中而入列；台揚（2314）則因累積跌幅達41.99％受到監測。

在周轉率方面，騰輝電子-KY（6672）最近六個營業日之累積周轉率達51.74％，且單日（4月9日）周轉率即達18.70％，顯示短線客進場意願極高，籌碼換手頻繁。

證交所提醒，列入注意有價證券僅為交易資訊的異常示警，旨在提醒投資人該股票近期波動較大，應詳閱財務報表及相關重大訊息，審慎評估投資風險，避免盲目追高或殺低。

今日受注意證券清單，總計33檔：華邦電凱基54購14、佳和、台揚、台積電、精英（2331）、一詮（2486）、連宇（2482）、首利（1471）、志聖（2467）、佳必琪（6197）、大亞（1609）、吉茂（1587）、日勝生（2547）、晟銘電（3013）、聯茂、緯穎、騰輝電子、嘉基、亞翔（6139）、中興電（1513）、世芯-KY（3661）、淳安（6283）、迎廣（6117）、凌陽創新（5236）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、建準（2421）、嘉澤（3533）、金像電（2368）、台光電（2383）、廣達（2382）。