投報率仍達三成！大和資本喊買三檔ODM廠 布局時機到

大和資本在最新釋出的「台灣資料中心硬體產業」報告中指出，由於台系伺服器ODM廠投報率仍有30%左右，預估未來12個月本益比僅9-12倍仍相對偏低，因此建議應逢低布局，並喊「買」廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，儘管由於毛利率稀釋、以及新增營運資金需求等因素，使得市場對於伺服器ODM廠興趣略微偏低，不過由於相關公司投報率仍具備足夠的吸引力，後市仍看好，因此建議「買進」。

廣達首季營運由於AI伺服器出貨強勁且筆電出貨優於預期，單季營收達到大和資本預估的115%，以及市場共識的122%。鄭盛元認為，廣達AI伺服器自首季起已追上鴻海（2317）的出貨規模，將成為短期表現優於同業的關鍵動能。

緯穎首季營收雖達到大和資本預估的109%，以及市場共識的106%，卻季減5%。鄭盛元認為，緯穎營收季減主要來自GPU伺服器貢獻下滑，而ASIC AI伺服器銷售則大致維持在2025年第4季水準。

展望第2季，儘管預期緯穎的GPU伺服器新專案有限，且ASIC AI伺服器處於產品轉換期，但隨一般伺服器貢獻提升及原物料成本上升帶動，鄭盛元預期營收仍可望成長，呈現淡季不淡態勢，這將成為短期股價的催化劑。

緯創首季營運由於來自AI伺服器出貨優於預期，因此營收達到大和資本預估的124%，以及市場共識的112%。鄭盛元估計，緯創首季AI伺服器出貨量約為4,000櫃，高於先前預估的2,600-2,700櫃。

展望後市，鄭盛元預期緯創AI伺服器出貨動能將延續至後續季度。依目前預估，在現行出貨節奏下，相較2025年約5,000櫃，緯創2026年AI相關營收表現有望優於公司原先年增翻倍的指引。

整體來看，鄭盛元認為，由於相關伺服器ODM的投資報酬率仍具吸引力，因此本益比仍偏低，建議買進廣達、緯穎、緯創，目標價分別上看370元、6,000元、及220元，以9日收盤價計算，股價潛在上漲空間各為18.2%、67.6%、66%。