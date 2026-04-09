上市公司每股淨值低於票面 這5檔股票明日起暫停信用交易

上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）2025年報的每股淨值及累積虧損資料，符合應暫停及恢復融資融券交易之名單，暫停與恢復的個股各有5檔。

每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易的有價證券計5種：聯昌（2431）、遠雄來（2712）、元晶（6443）、台新藥（6838）、阿瘦（8443）。

每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券計5種：大魯閣（1432）、聚亨（2022）、宏旭-KY（2243）、太空梭（2440）、麗臺（2465）。

證交所依據《有價證券得為融資融券標準》第4條、《證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法》第22條及第23條規定，審核上市公司（不含資本額100億元以上及金融保險業）公告並申報之2025年度財務報告每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單，將自10日起實施。