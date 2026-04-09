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中東戰事推升石化品價格 台聚四寶營收創近期新高
美伊戰爭2月28日爆發後，推升3月國際油價及下游石化品價格大漲，反映在塑化股3月營收成績單。「台聚四寶」今天公布3月營收分別創下3個月至1年9個月不等的近期新高。
台聚今天公布3月營收新台幣43.2億元，年增0.56%，月增51.9%，創下2024年11月以來、近1年4個月新高。累積台聚今年第1季營收107.47億元，年減11.52%。
亞聚今天也公布3月營收4.76億元，年減15.55%，月增26.2%，為今年新高。累積亞聚第1季營收13.01億元，年減15.15%。台聚、亞聚主要生產PE（聚乙烯）等，也就是塑膠袋的上游原料。
主要生產ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物）的台達化3月營收13.76億元，年減8.36%，比2月大幅成長67%，創下2025年4月以來、近11個月新高。累積第1季營收33.35億元，年減21.19%。
華夏今天也公布3月營收10.82億元，年增29.4%，比2月成長37.8%，創下2024年6月以來、近1年9個月新高。累積第1季營收26.73億元，年增8.59%。
華夏主要生產PVC（聚氯乙烯），除了受惠中東戰事推升PVC價格大漲，中國4月1日起取消PVC出口退稅，部分客戶提前拉貨，也推升華夏3月業績。
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