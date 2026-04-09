漲勢要由ABF載板轉向玻纖布了嗎？外資大買這一檔 股價挑戰新高

台股9日在平盤附近震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤帶動下，上漲99.78點，收34,861.16點，漲幅0.29%，成交量8,442.86億元。

觀察成交量前十名中，友達（2409）、群創（3481）為前兩名，玻纖布的台玻（1802）、富喬（1815）擠進前十，其中富喬大漲逾8%；成交值排行前十名中，富喬也擠進前十，且是榜單中唯一大漲的個股，外資9日大買4.2萬張。

9日成交量前十名分別為友達、群創、主動統一台股增長（00981A）、台玻、凱基台灣TOP50（009816）、燿華（2367）、元大台灣50正2（00631L）、旺宏（2337）、富喬、華邦電（2344）。分析前十名，玻纖布族群擠進名單中，而表現強勢的富喬，大漲8.48%，收121.5元，剛好來到前波高點，成交量也大幅放大至近16萬張。

成交值部分，前十名分別為台積電、華通（2313）、欣興（3037）、台達電（2308）、旺宏、景碩（3189）、富喬、南亞科（2408）、南電（8046）、群創。PCB族群大量入榜，其中ABF載板三雄都在名單內，且盤中都創歷史新高，但收盤欣興僅小漲0.81%，景碩下跌1.78%，南電上漲5%相對較強。值得注意的是，富喬也進入成交值前十名，且是榜單中唯一大漲的個股。

外資9日大買富喬4.2萬張，8日買超1萬張，且已是連三買。富喬因高階玻纖布產品供不應求，法人看好公司已從傳統玻纖布廠，轉型至高階、高毛利的低損耗（Low Dk／Low Df）產品為主的供應商。

法人分析，富喬Low Dk1、Low Dk2以及Low CTE產能占比將逐步提升，同時在高階載板需求暢旺下，Low CTE產品有望進一步調高售價，至於Low Loss等級產品在E Glass的應用可能受高階材料排擠，因此部分E Glass產品也有調漲空間。