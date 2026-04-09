外資買超317億元 買超友達13萬張最多…這兩檔老AI股也獲大買

台股9日震盪，尾盤台積電（2330）急拉，推升大盤指數翻紅收在34,861.16點，上漲99.78點，三大法人同步買超，外資買超317.79億元。

統計外資買賣超個股，友達（2409）大獲外資青睞，單日狂買超13萬911張，居外資買超第一名；進榜買超前十名的還有2檔老AI股；記憶體則遭外資大賣，賣超力積電（6770）最多，達49,947張。

台股9日走勢震盪，早盤以34,779.96點開出，上漲18.58點，台積電以1,945元開低，下跌5元，一度下跌至1,930元，尾盤急拉15元，股價翻紅收在1,955元，上漲5元。

另外，金像電（2368）、致茂（2360）、日月光投控（3711）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、南電（8046）、廣達（2382）等也是貢獻大盤漲點的要角；大盤指數早盤一度拉升至34,884.45點，上漲123.07點，但低點則下滑至34,617.34點，下跌144.04點，終場收34,861.16點，上漲99.78點。

三大法人買超394.37億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超317.79億元，投信買超14.61億元，自營商買超（合計）61.96億元，其中自營商（自行買賣）買超24.68億元，自營商（避險）買超37.28億元。

友達公布3月合併營收260.2億元，月增26.9%，年增0.6%；累計第1季合併營收690.3億元，季減1.6%，年減4.3%；早盤以17.2元開出，一度下滑至16.8元，隨後往上拉升衝到漲停18.75元鎖死到收盤，爆出逾67萬張成交量，高居個股成交量第一名。

統計外資買超前十名中，買超友達最多，其次是買超元大台灣50（0050），另外也買超2檔老AI股，包括買超緯創（3231）15,341張，買超廣達14,889張，國巨*（2327）也獲外資買超19,082張。

外資賣超前十名中，記憶體股占4檔，高居外資賣超個股前四名，賣超力積電49,947張最多，其次是賣超南亞科（2408）33,225張，另外，群創（3481）也遭外資賣超14,445張。