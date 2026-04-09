證交所推「5D反詐行動｣第三波 防詐專區全新改版上線

為持續強化投資人防詐意識，臺灣證券交易所於9日舉辦「5D反詐行動 凍ㄟ！先check一下！｣記者會。券商公會陳俊宏理事長、期貨公會陳品呈副理事長、投信投顧公會蔡麗玲秘書長及114年度證券商反詐騙評鑑獲獎的各大證券商代表熱烈參與響應。

證交所林修銘董事長於記者會中表示，證交所從前（113）年第 4 季起以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。從識詐的角度出發，第一波主打「給你的錢，一首歌的時間」，遇到金錢有關的事情，先「冷靜想一下｣。接著為深化民眾的識詐認知，去（114）年第1季底推出的第二波宣傳，以「詐騙的嘴 騙人的鬼」，提醒民眾「小心有鬼」，持續加深民眾防詐意識。今日進入第三波活動，證交所提出止詐的行動方式，並以台灣人最愛的諧音梗，一句話結合國台英三聲道的「凍ㄟ！先check一下！｣，喚起民眾的行動力。林董事長重申，詐騙本身是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅，為打造良好的投資環境，證交所持續投注心力進行防詐的宣導。

證交所本波以「凍ㄟ！先check一下！」為核心訴求，將推出「三支系列類戲劇」廣告分波段宣傳，首先推出二支影片喚起民眾行動意識；將於7月再釋出第三支影片，持續深化溝通內容，提醒民眾在面對可疑投資資訊時，提高警覺並進行查證，降低受騙風險。記者會並同步推出全新改版的「證券反詐騙聯防行Don't專區」。本次改版核心主打「好找、好懂、好聽」，將過去平鋪直敘的公告表格，轉化為直覺的「視覺化儀表板」，協助民眾更快速掌握常見詐騙態樣，提升自我防護能力。

「證券反詐騙聯防行Don't專區」亮點速覽

一、視覺化儀表板，大數據讓詐騙「一眼穿」

以往「反詐騙聯防行動專區｣置於公開資訊觀測站（MOPS），格式近似上市公司申報畫面，隨著各證券商申報案例數的增加，為更便利民眾搜尋與閱讀，全新改版為「證券反詐騙聯防行Don’t專區」，將原本申報內容轉化為採用RWD響應式網頁設計與數據圖像化的全新網站。新版專區導入視覺化儀表板，民眾無須逐一翻閱公告，即可透過圖表直觀掌握近期詐騙件數、類型排行、常被冒充的對象及詐騙管道，並將詐騙類型更加細分，由14種增加到18種，方便民眾精準查找相關案例。

二、結合實戰案例與AI語音功能 提升防詐資訊可及性

除了數據呈現的優化，新專區更結合實戰案例與AI語音功能，致力於提升防詐資訊的可及性。民眾可透過「精選案例庫」，依時間、關鍵字或類型搜尋由證券商蒐集的真實案件，深入了解詐騙態樣說明、因應措施及澄清內容，看穿詐騙集團的編織手法。此外，專區特別針對長輩與視障朋友導入AI語音播報功能，並針對不同詐騙類型提供專屬的「貼身保鏢」提醒，讓防詐資訊不僅能用看的，也能用「聽」的即時守護投資安全。

推廣5D反詐行動守則 建立全民防詐觀念

證交所近年持續透過「5D反詐行動守則」提醒民眾落實基本防詐原則，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。民眾若對收到的資訊有疑慮，可透過「證券反詐騙聯防行Don't專區」查詢相關案例，並可一鍵連結至內政部警政署165全民防騙網或金管會專區進行查證。證交所呼籲，行動就從今天作起，請民眾立即上「證券反詐騙聯防行Don't專區｣，一起把詐騙拒於門外！