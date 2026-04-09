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台積電拉尾盤！台股上漲99.78點 三大法人買超394億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股9日在平盤附近震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤帶動下，上漲99.78點，收34,861.16點。台股示意圖。記者杜建重／攝影
台股9日在平盤附近震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤帶動下，上漲99.78點，收34,861.16點。台股示意圖。記者杜建重／攝影

台股9日在平盤附近震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤帶動下，上漲99.78點，收34,861.16點，漲幅0.29%，成交量8,442.86億元，三大法人買超394.37億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超317.79億元，投信買超14.61億元，自營商買超（合計）61.96億元，其中自營商（自行買賣）買超24.68億元，自營商（避險）買超37.28億元。

台積電收1,955元，上漲0.26%；台達電（2308）開高衝上1,705元後，漲勢不再，終場下跌翻黑收1,645元；台光電（2383）8日反映3月營收新高後，今僅小漲1.58%，收3,220元。

9日台股上市櫃漲停家數仍達66家，櫃買指數續創新高，但成交量也放大至2,522億元，接近3月20日的大量。9日漲勢集中在光電股、CCL、特化、台積電設備概念股及部分矽光子，其中光電股漲停家數高達13家，友達（2409）漲停亮燈，收18.75元，成交量破67萬張；另富采（3714）、鼎元（2426）持續創波段新高，股價雙雙攻漲停。

CCL族群台燿（6274）、聯茂（6213）續創新高，也都衝上漲停板，台燿收797元、聯茂收216.5元。台積電設備、耗材相關則是辛耘（3583）、志聖（2467）、由田（3455）、光洋科（1785）、昇陽半導體（8028）等衝漲停，其中辛耘、由田漲勢猛烈，已連續三根漲停板。

記憶體族群漲勢僅維持一天，9日就大跌，南亞科（2408）下跌逾8%，華邦電（2344）下跌逾4%，旺宏（2337）下跌逾5%。

台股 台積電 昇陽半導體 華邦電 台光電 台達電

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