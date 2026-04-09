接單出貨動能升溫！化工股轉型效益浮現 長興、永光等四檔漲停

隨首季營收逐步揭曉，化工族群轉型實績發酵，電子材料接單、貢獻營收動能浮上檯面，加上中東衝突引發部分下游客戶在3月提前拉貨，化工股9日表現活躍，長興（1717）、永光（1711）、雙鍵（4764）、日勝化（1735）四檔漲停鎖死，德淵（4720）、三晃（1721）分別大漲7.65%及5.84%；康普（4739）、國精化（4722）收盤漲幅也在4%以上。

永光8日公布3月營收8.37億元，年增28.2%；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。3月各事業別營收均呈年增，其中，色料化學品年增15%，特用化學品年增12%，碳粉年增4%，電子化學品年增89%，醫藥化學品年增90%。

永光表示，3月色料化學品營收增加，主要係受到地緣政治（美伊戰爭）之影響，部分客戶擔憂供應鏈短缺風險而有提前下單之現象；此外，電子化學品營收增加，則係持續受惠於AI及電子產業需求增加所致。

長興精密設備訂單能見度已至年底，下半年先進封裝材料也將穩定出貨、貢獻營收；並表示公司有策略性增加原物料採購，在台灣有1-1.5個月安全庫存，短期內沒有缺料問題，在接單上也將謹慎調控原料管理，極大化訂單效益。

長興表示，展望今年，合成樹脂、特用材料在中國大陸市場保有競爭力，市場需求穩定下，長興各事業部門產品將維持中國大陸市占率並優化產品組合；真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，精密設備訂單能見度已延伸至今年底；半導體先進封裝材料出貨逐步增加，下半年將進入穩定出貨並貢獻營收。

康普日前公布3月合併營收8.14億元，年增103.62%；首季營收23.7億元，年增125％。康普表示，去年下半年動力電池材料向汽車客戶穩定出貨，銷售大幅成長，帶動營收顯著增加。