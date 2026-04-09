快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

接單出貨動能升溫！化工股轉型效益浮現 長興、永光等四檔漲停

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

隨首季營收逐步揭曉，化工族群轉型實績發酵，電子材料接單、貢獻營收動能浮上檯面，加上中東衝突引發部分下游客戶在3月提前拉貨，化工股9日表現活躍，長興（1717）、永光（1711）、雙鍵（4764）、日勝化（1735）四檔漲停鎖死，德淵（4720）、三晃（1721）分別大漲7.65%及5.84%；康普（4739）、國精化（4722）收盤漲幅也在4%以上。

永光8日公布3月營收8.37億元，年增28.2%；第1季合併營收20.45億元，年增5.4%。3月各事業別營收均呈年增，其中，色料化學品年增15%，特用化學品年增12%，碳粉年增4%，電子化學品年增89%，醫藥化學品年增90%。

永光表示，3月色料化學品營收增加，主要係受到地緣政治（美伊戰爭）之影響，部分客戶擔憂供應鏈短缺風險而有提前下單之現象；此外，電子化學品營收增加，則係持續受惠於AI及電子產業需求增加所致。

長興精密設備訂單能見度已至年底，下半年先進封裝材料也將穩定出貨、貢獻營收；並表示公司有策略性增加原物料採購，在台灣有1-1.5個月安全庫存，短期內沒有缺料問題，在接單上也將謹慎調控原料管理，極大化訂單效益。

長興表示，展望今年，合成樹脂、特用材料在中國大陸市場保有競爭力，市場需求穩定下，長興各事業部門產品將維持中國大陸市占率並優化產品組合；真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，精密設備訂單能見度已延伸至今年底；半導體先進封裝材料出貨逐步增加，下半年將進入穩定出貨並貢獻營收。

康普日前公布3月合併營收8.14億元，年增103.62%；首季營收23.7億元，年增125％。康普表示，去年下半年動力電池材料向汽車客戶穩定出貨，銷售大幅成長，帶動營收顯著增加。

營收 中東 漲停

延伸閱讀

景美營收／切入愛德萬供應鏈發酵 首季強彈75%

景美科技3月營收創歷史新高 年季月三增齊揚

國巨3月單月、第1季單季營收創雙高 後市緊盯關稅、匯率變化

志強3月營收攀新高 第2季起進入傳統足球鞋旺季…鈺齊第2季產銷亦可期

相關新聞

台積電拉尾盤！台股上漲99.78點 三大法人買超394億元

台股9日在平盤附近震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤帶動下，上漲99.78點，收34,861.16點，漲幅0.29%，成交量8,442.86億元，三大法人買超394.37億元。

台積電最後一盤神救援 台股翻紅收漲99點

台股9日收盤上漲99.78點，終場以34,861.16點作收，成交量8,442.86億元；台積電（2330）收盤價1,955元，上漲5元，漲幅0.26%。

中東暫停戰火…投資該進或退？這關鍵決定市場走向

美國總統川普宣布對伊朗的軍事行動暫停兩周，伊朗方面亦接受此一臨時停火安排，雙方後續將轉向談判桌。針對停火協議內容，「鉅亨買基金」指出，接下來應聚焦「交換條件」是否能真正落實，尤其是荷莫茲海峽能不能恢復正常通行。只要談判持續推進，地緣政治風險有望逐步降溫。投資人可持續透過共同基金分批或定期投入，並採取股七債三配置，避免因短期市場雜音錯失反彈契機。

台股震盪中閃見42千金！18檔再寫天價 金像電領3猛將強鎖漲停

台股9日震盪中仍見強勢千金軍團，盤中最高閃現42千金，再創歷史新紀錄，其中18檔個股創新高。金像電（2368）、雍智科技（6683）、高力（8996）不僅刷新天價，且高掛漲停，波若威亦頻亮紅燈，成為盤面焦點。

美光、晟碟強彈也帶不動！台股記憶體股利多鈍化 湧獲利了結賣壓

台股9日記憶體族群盤中賣壓沉重，雖然美股記憶體大廠美光（Micron）與晟碟（SanDisk）隔夜強彈，卻未能帶動台系族群同步走高，盤面反而湧現明顯獲利了結賣壓。

美伊停火生變？台股震盪 法人：情緒修復帶量反彈 但趨勢翻多仍待驗證

美股四大指數昨日均收紅，以費半指數上漲6.3%最高。不過美伊雖停火，以伊衝突仍為談判蒙上陰影，導致台股9日出現震盪，盤中最高上漲123點至34,884點，最低下跌144點至34,617點。台積電（2330）都在平盤之下，盤中最低下跌20元至1,930元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。