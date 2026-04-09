美光、晟碟強彈也帶不動！台股記憶體股利多鈍化 湧獲利了結賣壓

台股9日記憶體族群盤中賣壓沉重，雖然美股記憶體大廠美光（Micron）與晟碟（SanDisk）隔夜強彈，卻未能帶動台系族群同步走高，盤面反而湧現明顯獲利了結賣壓。

從個股收盤表現來看，南亞科（2408）跌8%、群聯（8299）跌6.4%、創見（2451）跌逾6%、威剛（3260）跌5.9%、旺宏（2337）跌5.3%、華邦電（2344）跌4.8%、晶豪科（3006）跌3.4%，宇瞻（8271）也小跌整理；僅宜鼎（5289）逆勢維持紅盤，成為族群中少數抗跌指標。

盤面顯示，市場並未單純跟隨美股記憶體股8日的反彈節奏，反而更像回到台股本身的交易邏輯。由於台股8日開盤時點已率先反映地緣政治風險舒緩的利多，待8日美股補漲後，9日台系記憶體股反而欠缺新的追價動能，短線資金遂轉向獲利了結，尤其前波漲幅已大的南亞科、群聯、創見與威剛等個股，賣壓相對沉重。

路透近日指出，DRAM現貨價近幾周已有降溫跡象，主因在於終端需求對高價產品的吸收能力轉弱；同時，市場也開始擔心記憶體漲價循環可能步入後段。再加上Google推出TurboQuant等記憶體效率優化技術，以及大廠擴產資本支出增加，都使資金重新檢視這波記憶體股漲勢的續航力。

大摩也指出，近期記憶體股回檔，主要反映市場重新評估這波景氣與獲利高檔還能維持多久；投資人關注的焦點在於資本支出擴大、終端需求是否因高價受到抑制，以及技術進步是否影響記憶體用量，而非產業基本面已經立即反轉。