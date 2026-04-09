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台積電最後一盤神救援 台股翻紅收漲99點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股9日收盤上漲99.78點，終場以34,861.16點作收，成交量8,442.86億元；台積電（2330）收盤價1,955元，上漲5元，漲幅0.26%。圖／本報系資料照片
台股9日收盤上漲99.78點，終場以34,861.16點作收，成交量8,442.86億元；台積電（2330）收盤價1,955元，上漲5元，漲幅0.26%。圖／本報系資料照片

台股9日收盤上漲99.78點，終場以34,861.16點作收，成交量8,442.86億元；台積電（2330）收盤價1,955元，上漲5元，漲幅0.26%。

台股早盤持續在高檔盤整，不過，ABF族群指標股出現轉弱後，記憶體族群又拉回，影響多頭追價意願；不過，盤面上仍有友達（2409）、群創（3481）、台玻（1802）、燿華（2367）及長興（1717）等中低價位股爆量上揚，匯聚人氣。高力（8996）、雙鴻（3324）及AES-KY（6781）盤中擠入千金股行列，台股千金股一度達到42檔，不過，雙鴻及AES-KY不敵賣壓而拉回，收盤價未站穩千元。

今日成交金額大且走高為：華通（2313）、富喬（1815）、南電（8046）、群創、燿華、廣達（2382）、臻鼎-KY（4958）、友達及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、台達電（2308）、景碩（3189）、南亞科（2408）、穩懋（3105）、群聯（8299）、頎邦（6147）、華邦電（2344）及定穎投控（3715）。

第一金投顧表示，台股8日站回所有重要均線更挾帶補量長紅的氣勢，一舉突破近期壓抑指數的下降趨勢軌道，呈現盤整走勢。從技術線型來看，指數在底部經歷反覆測試後，已正式構築出扎實的「W 底」型態，宣告先前的空方抵抗告一段落，盤勢由原先的震盪整理正式翻轉為多頭主導格局。

操作思維可從先前的保守防禦轉向順勢偏多操作，展望後市，雖然W底成型確立波段翻多的基礎，但要延續這波上漲動能，大盤仍需維持穩定的擴量態勢，以化解上檔潛在的解套賣壓。

短線上，具備AI算力擴張題材的先進封裝（CoWoS）、高頻寬記憶體（HBM）與散熱模組，將持續成為外資瘋狂回補的第一目標；中長線則可留意受惠國際油價重挫、通膨壓力減緩而具備評價回升空間的消費性電子復甦概念股，但投資人仍需謹記，這波大漲的驅動力之一包含地緣局勢的「暫時性」緩解，未來中東局勢演變

與美國聯準會的利率預期路徑，仍是不可忽視的變數。

台玻 華通 華邦電 台積電 台股

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