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PCB族群火熱 台光電登台股市值第8大
PCB（印刷電路板）族群股價火熱，伺服器板龍頭廠金像電今天漲停，重返千元關卡，達1095元，銅箔基板（CCL）廠也漲勢凌厲，台光電站穩3000元關卡，市值登上台股第8大，台燿、聯茂與騰輝也攻上漲停。
台股今天在平盤附近震盪，PCB股價依然火熱，台光電8日漲停後，今天股價續強，站穩3000元關卡，盤中最高至3350元，改寫新天價；台燿、聯茂與騰輝也攻上漲停，分別達797元、216.5元及155.5元，台燿、聯茂同步寫新天價。
伺服器板龍頭廠金像電今天股價漲停，達1095元，也順利重返千元關卡。
根據證交所統計，台光電市值8日衝上1.13兆元，榮登台股第8大市值個股，已超越中信金、國泰金、中華電等。
台光電3月營收新台幣120.1億元，年增56.6%，寫歷史新高，首季營收來到330.67億元，年增52.49%，同創歷史新高。台燿3月營收為37.82億元，也創下新高紀錄，年增72.34%，首季營收來到100.55億元，年增57.89%。
聯茂3月營收為33.69億元，寫歷史單月新高紀錄，年增13.8%，首季營收為91.43億元，年增20.6%，同刷新高紀錄。
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