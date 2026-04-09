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美伊停火生變？台股震盪 法人：情緒修復帶量反彈 但趨勢翻多仍待驗證

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美伊雖停火，以伊衝突仍為談判蒙上陰影，導致台股9日出現震盪。圖/本報資料照片
美伊雖停火，以伊衝突仍為談判蒙上陰影，導致台股9日出現震盪。圖/本報資料照片

美股四大指數昨日均收紅，以費半指數上漲6.3%最高。不過美伊雖停火，以伊衝突仍為談判蒙上陰影，導致台股9日出現震盪，盤中最高上漲123點至34,884點，最低下跌144點至34,617點。台積電（2330）都在平盤之下，盤中最低下跌20元至1,930元。

永豐期貨指出，昨日盤面在中東地緣政治風險傳出降溫的消息帶動下出現明顯上攻，市場情緒快速轉向樂觀，資金回補風險性資產的動作相當明確，不過從結構來看這種上漲更偏向事件驅動的情緒修復，而非基本面出現實質改善，特別是權值股與電子族群同步轉強，顯示外資與短線資金有回流跡象，但並沒有看到產業面或財報預期出現同步上修的支撐，因此行情本質仍偏反彈而非新一輪主升段啟動。

不過值得注意的是成交量明顯放大，這代表市場並非單純空頭回補，而是有實質買盤進場承接，這一點會讓短線走勢不至於快速反轉，反而有機會延續震盪偏多的格局，但關鍵在於後續是否有新的利多能夠接續，否則單靠地緣政治降溫這種不確定性極高的因素，很容易在消息反覆之下造成行情劇烈震盪。

永豐期貨分析，從國際市場角度來看，油價若因風險降溫而回落，對通膨壓力確實有幫助，也會間接支撐風險資產評價，但同時也需觀察美股是否同步出現資金轉強，否則台股單邊走強的延續性會受到限制，接下來觀察重點會放在量能是否能維持以及指數是否能站穩關鍵壓力區，一旦量縮或利多鈍化，這波資金很可能轉為短線調節而非長線布局。

台積電 中東 台股

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