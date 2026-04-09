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台股午盤由紅翻黑！專家解析「擇優布局」策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股9日午盤表現震盪，截至中午12點，大盤由紅翻黑，早盤雖以34,884點開高，但盤中最低達34,617點，高低點震盪達267點。圖／本報系資料庫
台股9日午盤表現震盪，截至中午12點，大盤由紅翻黑，早盤雖以34,884點開高，但盤中最低達34,617點，高低點震盪達267點。圖／本報系資料庫

台股9日午盤表現震盪，截至中午12點，大盤由紅翻黑，早盤雖以34,884點開高，但盤中最低達34,617點，高低點震盪達267點；盤面上，銅箔基板、PCB、矽光子、特用化學、面板、光電設備等紛紛走強。

中東衝突局勢不明，外界關注川普針對伊朗局勢的談話，以及戰事何時明朗。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，面對中東戰事引發的震盪，持續鎖定具備高技術護城河的 AI 與半導體先進製程作為攻擊箭頭；同時納入現金流穩定的生技與金融股作為抗震保護墊，利用低相關性抵銷系統性風險。

策略上，施政廷建議，成長型布局可聚焦具備高技術護城河與產業進入門檻的企業，例如：AI相關供應鏈、半導體先進製程、IP/ASIC；防禦型配置則以現金流穩定且具備高殖利率的價值型標的。如生技新藥族群、金融與電信等，利用其與科技股低相關性的特性，為資產組合增添一層抗震保護墊。

針對近期債市，安聯投信表示，債券指數漲跌互見。其中非投資級債與新興市場主權債表現較強，通膨連結債與市政債則表現較為落後。投資級債反彈公債殖利率走低。受到美伊戰事可望有解，以及聯準會鴿派論調所激勵，風險債壓力獲舒緩。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示， 經濟數據多數優於預期，新屋開工、費城聯準企業展望、首次/連續申請失業救濟人數等數據優於預期；然而個人所得、紐約製造業調查指數、新屋銷售、營建支出等數據則不如預期。

就經濟數據方面，謝佳伶表示，美國聯準會自 2020 年來首度上修長期 GDP 至 2.0%，顯現對生產力前景的信心。生產力加速可能伴隨需求上升，推升中性利率。推估實質GDP上修至2.4%，核心PCE上修至2.7%、失業率維持4.4%；但仍須留意中東局勢不確定性可能造成的經濟成長下調、通膨上調。

就基本面，謝佳伶表示，即使中東局勢仍延宕，但觀察非投資級債體質仍顯著優於歷史平均，包括：企業積極去槓桿，非投資等級債淨槓桿率優於歷史平均；投資級債高於長期平均；利息保障倍數反彈：自 2024 年低點回升；預期整體違約率上升但仍將維持相對低點。建議持續觀察美伊戰爭對消費、中小型企業的潛在影響。

川普 伊朗 中東 台股

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