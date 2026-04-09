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台股逼近35,000點 分析師：還有四大低位階族群可以買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
分析師看好還有四大低位階族群可以布局。圖／本報資料照片
分析師看好還有四大低位階族群可以布局。圖／本報資料照片

台股在大漲1,531點，創史上第二大單日漲點後，9日走勢震盪，但分析師則是認為，「再破底機率不高」，台股最壞已過，第2季有機會創高，不過， 因為地緣政治風險的變數還未完全解除，預期大盤表現可能偏向「往上區間震盪」的型態；分析師強調，看好還有四大低位階族群可以布局。

美伊暫停衝突兩周，油價急跌激勵市場情緒，美股四大指數周三齊揚逾2%，費城半導體指數飆漲6.34%，台積電（2330）ADR強漲5.96%；但在地緣風險尚未解除的變數之下，台股9日走勢震盪，早盤以34,779.96點開出，上漲18.58點，但台積電以1,945元開低，下跌5元，一度下跌至1,930元。

盤面包括台光電（2383）、致茂（2360）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、金像電（2368）、健策（3653）、南電（8046）、廣達（2382）等，為貢獻大盤漲點的要角，台達電（2308）以1,685元開高後一度衝達1,705元， 寫歷史新高，不過盤中下滑至平盤；大盤指數早盤一度拉升至34,884.45點，上漲123.07點，但低點則下滑至34,617.34點，下跌144.04點。

證券分析師張陳浩表示，「台股最壞已過」，再破底機率不高，若去除地緣政治風險的不確定因素，有機會挑戰歷史高點，但預期後續可能偏向「往上區間震盪」型態，在布局上，有4大低位階族群可以留意。

張陳浩認為，整理已久的舊AI股可以關注，可留意技嘉（2376）、廣達、緯創（3231）、緯穎（6669）等；他同時還看好被動元件、低軌衛星網通族群，包括MLCC的國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）；明泰（3380）、啟碁（6285）、正文（4906）、仲琦（2419）等都可以留意。

張陳浩說，還有一個低位階族群可以短線操作，預期行情有望延續到世足賽前，他強調，面板股的友達（2409）、群創（3481）同聲看好市況，法人買盤回補，大尺寸電視面板報價上揚，加上兩家公司都有轉型題材的加持，股價有機會突破淨值再往上。

華新科 緯穎 國巨 台股 分析師

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