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台股震盪中閃見42千金！18檔再寫天價 金像電領3猛將強鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中
金像電廠區外觀。圖／公司提供 尹慧中

台股9日震盪中仍見強勢千金軍團，盤中最高閃現42千金，再創歷史新紀錄，其中18檔個股創新高。金像電（2368）、雍智科技（6683）、高力（8996）不僅刷新天價，且高掛漲停，波若威亦頻亮紅燈，成為盤面焦點。

集中市場今日小幅開高後，在中東局勢未明下震盪整理，最高34,884.45點、最低34,617.34點，震盪約267點，但千金族群資金仍偏多運行。致茂（2360）、波若威（3163）、宜鼎（5289）一度觸及漲停，惟雙鴻（3324）、AES-KY（6781）盤中退出千金，目前盤面暫剩40千金。

基本面支撐明確。高力3月營收12.7億元，月增36.34%、年增205.3%；第1季營收34.2億元，年增237.6%，雙創歷史同期新高，公司指出板式熱交換器及熱能產品成長迅速，散熱系統將成未來三到五年最大成長引擎。

金像電3月合併營收73.85億元，月增24.3%、年增63.14%；第1季營收193.42億元，年增61.77%，受惠AI伺服器高ASP占比提升及台灣、泰國廠產能擴張，未來營收與利潤仍具上行空間。

雍智科技3月營收2.2億元，月減1.75%、年增45.34%；第1季營收6.64億元，年增46.32%，主要客戶為聯發科（2454），另承接瑞昱（2379）、世芯-KY（3661）委外訂單，市場傳出有機會切入Google TPU供應鏈。

統計今日盤中創新高千金股包括：信驊（5274）、台達電（2308）、致茂、金像電、台光電（2383）、聯亞（3081）、弘塑（3131）、波若威、嘉澤（3533）、健策（3653）、貿聯-KY（3665）、旺矽（6223）、均華（6640）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）、新代（7750）、竑騰（7751）、高力（8996）。資金追逐焦點明顯集中於高成長、AI或散熱題材個股，凸顯市場在震盪中尋求亮點。

國際因素仍是盤面變數。美伊7日達成停火協議，但伊朗8日因不滿以色列未休兵，持續攻擊黎巴嫩真主黨，揚言退出協議並暫停荷莫茲海峽通航。法人分析，台股呈現「大盤震盪、個股表現」格局，千金股因營收亮眼及題材題材加持，成為資金避風港。

在「Touch Taiwan 2026」展覽與16日台積電（2330）法說會利多加持下，千金股表現至關重要。投資人操作宜審慎，優先鎖定業績創高、技術位階穩健的龍頭個股，並關注外資買盤連續性及地緣政治對市場的干擾。

營收 台光電 中東 金像電 漲停

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