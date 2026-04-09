CPO 點火！友達鎖漲停封人氣王 富采、鼎元齊亮燈 群創重返月線

面板雙虎題材全面點火！在景氣回溫與AI光通訊題材加持下，友達（2409）、群創（3481）9日盤中同步走強，友達更於開盤約半小時即攻上漲停鎖死，帶動光電族群強勢上攻，成為震盪盤面中最強主流焦點。

盤面觀察，友達買盤強勁，漲停價位仍有逾5.5萬張排隊等買，展現資金高度追捧力道，並同步點火富采（3714）、鼎元（2426）等光通訊概念股齊步攻高；群創則在短暫整理後穩步走升，盤中漲幅約5%，順利重返月線之上。成交量方面，友達與群創分居市場冠亞軍，呈現價量齊揚的強勢格局。

基本面同步釋出利多訊號。群創董事長洪進揚指出，受惠戰爭風險與記憶體供給吃緊，客戶提前拉貨、積極備庫存，上半年訂單優於預期，顯示器業務展望「非常樂觀」，毛利率具持續提升空間；友達董事長彭双浪亦直言，目前面板景氣「還不錯」，市場需求穩步回升。

除傳統顯示器回暖外，AI浪潮帶動的新應用更成為關鍵催化劑。於「Touch Taiwan 2026」展會中，「矽光子」與光通訊主題人氣爆棚，顯示產業關注焦點快速轉向高頻高速傳輸領域。彭双浪透露，友達已在AI資料中心所需的CPO（共同封裝光學）領域取得初步成果，並開發完整Micro LED CPO模組技術，涵蓋短、中、長距離傳輸解決方案。

彭双浪進一步指出，隨AI資料中心面臨高耗能與高散熱壓力，「光進銅退」將成趨勢，光通訊模組有望在資料傳輸中扮演關鍵角色。友達透過整合集團資源，由富采負責光源發射端、鼎元負責接收端，自身則專注模組整合與封裝，積極卡位AI基礎建設供應鏈。

群創亦不缺席此波技術轉型。洪進揚強調，CPO仍處產業初期階段，未來需仰賴材料、設備與面板廠協同合作，才能推動量產與技術成熟，台灣產業鏈具備整合優勢，有機會再創新一波高峰。

整體來看，在面板報價回穩、庫存去化告一段落，加上AI光通訊新商機浮現，面板雙虎正積極擺脫過去景氣循環陰霾。在大盤受中東局勢干擾震盪，資金明顯聚焦具成長題材與轉型潛力的族群之際，面板股表現也受到矚目。