停火利多一日行情？台股開高陷震盪 台積電回落、台達電領軍抗震

美伊暫停衝突兩周，油價急跌激勵市場情緒，美股四大指數齊揚逾2%、費半飆漲6.34%，輝達、美光等晶片股領軍反攻，台積電（2330）ADR同步強漲5.96%，台指期夜盤續揚192點。不過地緣風險未解，盤勢仍存變數。9日早盤日韓股市雙雙開低，台股開盤雖上漲18.58點、報34779.96點，但中東局勢變數仍大，加上台積電回落，大盤一度由紅翻黑陷入震盪，盤面由台達電（2308）、台光電（2383）、致茂（2360）、欣興（3037）、日月光投控（3711）等挺身抗震。

法人指出，儘管昨夜美股強彈，但美國、以色列與伊朗的情勢仍存在高度不確定性，雖市場期待16日台積電法說會釋出佳音，但操作仍宜由積極轉為審慎觀察，避免追高，後續緊盯戰事發展。

早盤五大權值股漲多跌少，台積電開低5元、報1,945元，鴻海（2317）隨之開低；台達電開高為1,685元，聯發科開元、日月光投控隨之開高。股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）雙雙續漲。

盤面類股表現上，玻陶、電子零組件、塑化、橡膠、資服等漲幅居前，油電燃氣、電腦周邊、半導體等相對疲弱。群創（3481）、友達（2409）、台玻（1802）交投相對熱絡。

回顧台股8日表現，大盤飆升1,531.56點，收在最高點34,761.38點，成交值放大至8,562.6億元。三大法人聯手買超億元，包括外資大舉回補1177.73億元、投信買超47.2億元、自營商買超358.68億元。