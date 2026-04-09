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台積目標價 高盛喊2,750元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
權王台積電。記者劉學聖／攝影
權王台積電。記者劉學聖／攝影

權王台積電（2330）即將於4月16日舉行法說，加上今（9）日將發放每股6元現金股息，因而成為近期市場高度矚目的焦點，內外資法人也紛紛釋出最新報告。繼摩根大通（小摩）後，高盛證券也調高台積電目標價至2,750元，為即將到來的法說會營造聲勢。

高盛半導體產業分析師呂昆霖在最新釋出的個股報告指出，AI需求強勁，成為台積電未來多年的成長動能。呂昆霖將台積電2026-2027年的預估獲利上調 4-6%，2027年的預估EPS上調到125元，2028年的預估EPS為165.32元，目標價從2,600元調高到2,750元，為法人圈第三高價，重申「買進」評等。

呂昆霖分析，AI驅動強勁需求，台積電可望享有結構性的較高毛利率。雖然智慧手機與消費需求仍疲弱，短期內部分訂單遭到削減，但AI加速器與 AI帶動的傳統伺服器CPU需求暢旺，足以抵銷前者的疲弱。

日前也調高台積電目標價的小摩台灣區研究部主管哈戈谷認為，由於受惠3奈米產能持續吃緊、高產能利用率、急單需求增加、及新台幣走弱，預期台積電第1、2季有望繳出強勁的毛利率表現，第2季營收淡季不淡，估較首季季增6%-8%。

展望今明二年，哈戈谷預估台積電2026年美元營收年增率將達35%，2027年維持約30%；2026-2028年累計資本支出將達1,900億美元。哈戈谷上調台積電2026、2027年EPS各4%、6%，給予「優於大盤」評級，目標價由2,250元上調至2,400元。

摩根士丹利證券大中華區半導體主管詹家鴻認為，儘管智慧機需求疲弱，但隨 HPC（高效能運算如AI與網通等）需求將填補產能，預估台積電第2季營收季增約 5%-10%、毛利率64%上下；今年營收年增率約30%，資本支出約520-560億美元。基於營運成長動能強勁，仍給予「優於大盤」評級、目標價2,288元不變。

事實上，目前內外資法人中，里昂證券看台積電最樂觀，目標價給予3,030元最高，是目前唯一喊上「三字頭」的主要法人，評等「強力看好」，主要原因為台積電強力擴張先進製程產能，資本支出及營收上修，且毛利率提升。

營收 里昂證券 EPS

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