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台股40千金盛宴 14檔漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（8）日強彈大漲，收盤首度出現史上「40檔千金盛宴」，再寫新里程碑。隨著資金回流電子與高價族群，台股資金集中效應發酵，其中更有包括信驊（5274）等14檔個股終場攻上漲停並鎖死，成為吸睛焦點。

40檔千金股僅雍智科技（6683）收跌2%，其餘全數收紅。觀察14檔漲停名單，包括：信驊、穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、致茂（2360）、群聯（8299）、台達電（2308）、竹陞科技、均華（6640）、波若威（3163）、宜鼎（5289）、雙鴻（3324），全面亮燈鎖死，相關個股多集中於AI伺服器、半導體設備、高速傳輸與散熱等關鍵供應鏈，推升千金股陣容快速擴張。

「九百元俱樂部」亦蓄勢待發，包括：金像電（2368）、萬潤（6187）、高力（8996）、漢唐（2404）等四檔個股，股價逼近千元關卡，勤誠（8210）、兆聯實業等即將晉階「九百元俱樂部」。隨著基本面支撐與市場資金加持，相關個股均有機會接棒晉升千金股行列，帶動整體千金股族群將擴編至45檔。

昨日多檔高價股股價改寫歷史新猷，盤中創下歷史新高的千金股高達12檔，包括：信驊、旺矽、弘塑（3131）、台光電、台達電、聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）、竑騰、智邦（2345）、竹陞科技、新代、波若威等。

群聯 均華 台光電

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