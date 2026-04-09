台股40千金盛宴 14檔漲停

在美伊戰爭停火的好消息帶動下，台股8日聞訊強彈，終場大漲1,531點，漲幅達4.6%，大盤收在34,761點，OTC指數也同步大漲4.7%。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，經過8日的強彈，快速扭轉台股技術面轉強，距離歷史高點35,579點僅差不到千點的距離，千金股家數更是上衝至40檔，部分PCB大廠距離千金門檻只有2元之差，未來一旦國際地緣政治干擾塵埃落定，台股千金俱樂部成員有望持續增加。

2026-04-08 20:36