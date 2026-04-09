美伊停火注入強心針…台股開趴 衝出三亮點

美伊停火兩周為全球市場注入強心針，推升台股昨（8）日上演慶祝行情，激勵指數開高收高，終場大漲1,531點、收34,761點，站回所有均線；櫃買市場也大漲15.59點、收最高341點，逼近1997年8月6日的343點歷史新高，市櫃漲點均同步寫下史上第二大。

台股昨日多頭士氣如虹，買盤大舉點火即將召開法說的台積電（2330），激勵股價大漲90元、收1,950元，躍居領漲焦點，連動電子類股指數大漲112點、漲幅5.4%，漲點創下歷史新高，台股也因而勁揚4.6%，成交量則擴增至8,941億元，呈現「價漲量增」的有利格局。

籌碼面也創下三大亮點，包括：三大法人合計買超金額、自營商買超金額皆創歷史新高，外資買超創歷史次高。

三大法人昨日買超台股1,583.6億元。其中，外資買超1,177.7億元，連二買，累計買超1,278.6億元；投信買超47.2億元，連六買，累計買超340.5億元；自營商買超358.6億元，連二買，累計買超429億元。八大公股行庫則大舉賣超313.4億元，連二賣，累計賣超391.6億元。

展望台股後市，隨中東戰火暫歇，將促使資金回流風險資產，市場專家預估近期大盤將在約31,500點至35,000點間震盪，「美國10年期公債殖利率」成為關鍵指標，並分為三大觀察情境。

一、基準情境：殖利率4.0%至4.4%。利多初步反應後，市場進入消息面觀察期，避險資金可能將流回電子族群，指數於31,500點至35,000點間盤整。

二、樂觀情境：殖利率跌破3.9%。若美伊談判進展超乎預期、通膨預期下滑，外資可望反手回補AI權值股，且在台積電領軍下，有望展開報復性反彈，挑戰35,579點歷史新高。

三、悲觀情境：殖利率彈升到4.5%至4.8%以上，利多出盡。市場質疑停火僅為短期政治表態，若談判陷入僵局或仍有零星軍事行動，市場恐趁利多獲利了結，不排除回測30,000點大關。