櫃買中心公布更新版「綠色證券認證制度」 2026年正式上路

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合金管會「綠色及轉型金融行動方案」規劃，為鼓勵企業持續朝向綠色轉型發展，推動建置「綠色證券認證制度」於今年正式實施，未來上市櫃公司（金融業暫不納入）之綠色收入占全年度營收達一定比率且符合特定條件，將授予其一級或二級綠色證券標章，以表彰其對環境之貢獻。

「綠色證券認證制度」自2025年推出以來，櫃買中心經由持續宣導、蒐集各界意見並參考國際綠色認證發展趨勢，於今年將正式以公司所揭露之2025年度綠色收入相關資訊啟動認證，並依實務作業及國際發展趨勢更新制度，以強化評估標準與申請流程，既回應市場需求，使制度更臻完善，制度更新重點如下。

一、評估標準：1. 目前我國「永續經濟活動認定參考指引」最新版為金管會與環境部、經濟部、交通部、內政部及農業部於2024年12月31日共同公告的第二版，因此明訂該版為本制度適用版本，「對六項環境目的未造成重大危害」及「對社會保障未造成重大危害」定義亦是依該版所訂之認定標準，惟若公司揭露相關資訊時，永續經濟活動認定參考指引已公告新版本，增加適用產業或調降技術篩選標準，則從其標準。2. 為使各評估資料之期間具一致性，明定國際倡議、綠色標章或清潔生產評估系統認證的有效期間應與受評資料期間相符。3. 明確定義「化石燃料之收入」範圍，涵蓋化石燃料之勘探、生產、運輸、提煉、分銷，或化石燃料發電等商業行為。4. 增列不宜條件，包括最近一年度公司治理評鑑或ESG評鑑排名81至100%者、營收排名均未達全體及所屬產業前90%者。

二、申請及評估流程調整：1. 本制度今年是由櫃買中心及證交所以2026年8月31日（含）前已上市櫃公司公開資訊主動進行評估，針對2026年9月1日起始初次上市櫃公司，若預計於2026年10月31日前掛牌者，可以在2026年8月底前由公司自行提出申請。2. 櫃買中心及證交所得要求公司提供佐證資料，以確認公司所揭露資訊符合制度且有依據。另明定公司申復相關規定。

櫃買中心表示，上市櫃公司取得「綠色證券標章」不僅能彰顯其永續經營成果，亦有助於提升在供應鏈中的競爭力與國際能見度。透過認證，公司可向投資人與金融機構清楚展現其綠色作為，增加投融資機會，並強化與國際市場接軌的能力。此外，認證制度也能協助公司在ESG評鑑中取得加分效果，進一步提升品牌形象與市場信任度，形成良性循環，鼓勵更多企業投入綠色經濟活動。

櫃買中心一路以來積極推動我國綠色金融發展，2024年率先推出「綠色證券資訊平台」（網址：https://eco-fin.tpex.org.tw），彙整並揭示上市櫃公司取得國內外重要綠色標章資訊，以展現企業綠色成就。另為使投資人及金融機構容易辨識企業之營收來源是否符合永續經濟活動，於2025年發布「綠色證券認證制度」，將企業綠色表現予以標章化，並同步推出綠色證券資訊平台2.0版，新增「綠色證券認證」專區（https://eco-fin.tpex.org.tw/ESGGreenStockDesignations），提供與國際接軌的資訊。

櫃買中心表示，2026年度起「綠色證券認證制度」正式進入認證階段，除更新制度外，也提供綠色收入揭露格式範例，協助有投入綠色經濟活動的上市櫃公司更清楚向市場展現其綠色作為並參與認證。未來，櫃買中心將持續擴充「綠色證券資訊平台」內容，並透過宣導會及影音教材，供發行人及投融資者深入理解制度，進一步帶動資本市場及企業對綠色議題之重視，鼓勵企業積極投入綠色經濟活動，攜手上市櫃公司共同邁向永續。