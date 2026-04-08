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證交所攜手宏遠證券舉辦交流會 推動前瞻產業對接資本市場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
【「創新板攜手前進 迎向創新」交流會】活動貴賓合影。（左起）愛爾達財務長許牧群、證交所上市二部經理田建中、宏遠證券總經理林禎民、聚賢研發總經理鄭惠芸。證交所／提供
【「創新板攜手前進 迎向創新」交流會】活動貴賓合影。（左起）愛爾達財務長許牧群、證交所上市二部經理田建中、宏遠證券總經理林禎民、聚賢研發總經理鄭惠芸。證交所／提供

由臺灣證券交易所與宏遠證券（6015）共同主辦的「創新板攜手前進 迎向創新」交流會，4月8日於台北舉行，吸引8家公司，近30位企業代表共同出席，出席公司產業涵蓋數位雲端、運動休閒、綠能環保、半導體及生技醫療等相關前瞻產業。活動聚焦創新板優勢，證交所如何協助具創新特質的前瞻產業提早進入資本市場，另邀請創新板公司分享自身實務經驗，在場與會公司交流熱絡。

證交所經理田建中致詞時指出，台灣資本市場近年持續成長，在全球表現亮眼，即使面臨國際不確定性，憑藉產業深厚實力與AI、綠能等趨勢支撐，仍展現強勁韌性。在政府推動AI新十大建設的政策下，創新板成為落實「亞洲創新籌資平台」與打造「亞洲那斯達克」願景的重要一環，同時證交所創新板及一般板均為主板，在國際機構（如Bloomberg）之編碼相同，創新板對企業而言最大的好處是提供了一個直接成為上市公司的管道，許多國際大廠（如Apple等），對於供應商均有一系列之評比，而企業藉由在證交所創新板掛牌可提升其於供應鏈之評比，進一步有助於擴展其業務。此外，在投資人最關心的股票評價及流動性上，創新板自去年以來陸續開放合格投資人及當沖後，相關交易制度已與一般板相同，且搭配證交所的投資人教育宣導措施，例如委託第三方機構撰寫研究報告等，對於成交量及市場接受度均大幅提升。

另外，證交所簡報指出，證交所提供創新板申請公司完整配套支持，透過一條龍專屬服務體系，設置上市前中後期的專屬諮詢窗口，並針對ESG與投資人關係（IR）提供客製化協助；對外則著重國際鏈結，積極打造東南亞創新資本平台，帶領企業拓展東協市場，並參與國際指標展會。此外，為強化市場動能，證交所亦提供證券自營商造市獎勵，進一步提升創新板公司的資訊透明度、市場關注度以及股票流動性。

本次活動特別邀請創新板公司愛爾達（8487）及聚賢研發（7631）分享自身上市歷程，從實務面出發，剖析企業進入資本市場的關鍵經驗與挑戰，並說明創新板對企業成長的助益，讓在場與會公司更能具體掌握進入資本市場的效益及申請上市準備方向。

展望未來，證交所將持續打造具國際競爭力的資本市場平台，透過創新板孵育更多具有潛力的獨角獸企業，協助臺灣前瞻產業站穩國際舞台，推動資本市場成為產業升級與國際拓展的重要後盾。

資本市場 台北 證交所

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