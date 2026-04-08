「股價永遠走在前面 總有人早知道」 搭除權息行情要這樣上車

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，近年市場波動與產業輪動加快，投資人若僅以單一導向策略進行高股息配置，績效表現可能與個人期待出現落差；其中一個原因在於傳統被動式高股息指數策略，例如傳統篩選成分股偏重股息率，卻可能忽略產業循環、股價波動或公司基本面變化等因素。

但漢遠表示，「股價永遠走在前面，總有人比你更早知道。」實際上，不少公司在公布優於預期的股利政策前，股價往往已提前啟動，而在宣布後也常見行情一路延續。因此，若想參與除權息行情，被動等待不如主動出擊。統計顯示，對於能提供股利驚喜（股利成長>50%）的企業，股利宣告日前30～90天股價相對大盤平均可望貢獻4–6%超額報酬，且公告後仍具續漲機會。相反地，若股利低於預期或衰退，公告後往往出現失望性賣壓，甚至後續疲弱。台股每年12至3月為年報公告期、3至4月為股利宣告密集期，剛好落在被動式高股息指數成分股的調整空窗期。等到指數開始調整時，往往已面臨「追高／殺低」的被動缺陷，

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）經理人游景德表示，地緣政治變數主要導致短期價格波動與風險溢價調整，油價走勢則取決於航道安全與供應面是否進一步升級。在產業趨勢方面，AI與HPC動能持續外溢至先進封裝、電源與散熱、PCB及載板、矽光子、高速傳輸等供應鏈環節；雲端與邊緣AI均同步擴張，台灣於先進製程與封裝的戰略地位持續強化。

游景德表示，野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A），將採高息與成長的雙重策略架構，尤其在高股息的投研上將搭載獨特的3D鎖息策略，包含：一、股利預測模組：整合歷史股利、ROE變化、獲利預估與量化指標，於年報公布前優先鎖定具「高息可近性」的標的；二、股利宣告模組：在3–4月公司公告期間，依宣告內容相較預期的差異動態調整持股，以管理事件風險；三、輪轉操作：依市場輪動、估值與流動性變化，調整族群配置與權重。3D鎖息策略最大的優勢在於，可在被動式指數固定調整窗口之外，提早卡位並即時因應宣告落差，有助降低「調整滯後」風險。

游景德表示，全球AI資本支出仍維持向上趨勢，台灣供應鏈在先進製程、封裝及零組件方面持續受惠。近期在NVIDIA（輝達）GTC等重大事件帶動下，市場焦點再次回到AI基礎建設、推論效能及相關供應鏈的擴產與測試需求，進一步增添題材熱度。在「景氣強勢×評價重估×股利能見度提升」的框架下，台股今年仍將以高品質成長與穩健現金流為核心。對多數投資人而言，兼顧成長與股息的主動式投資策略，是當前最佳的投資選擇之一。

野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）預計4月13日至16日展開募集，並預計於5月5日掛牌上市；IPO發行價每受益權單位新台幣10元，並採季配息機制。