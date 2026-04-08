台股大漲還可追嗎？野村投信看好這些族群

野村投信表示，AI產業需求展望仍是支撐市場長期趨勢的核心動能，然而美伊戰事狀況反覆，對荷莫茲海峽通行與原油供應造成潛在衝擊，推升油價與通膨預期，成為近期市場主要干擾因素。短線需留意地緣政治與通膨數據對市場情緒的影響，但中長期在AI需求持續成長、CSP投入力道不減的支撐下，台股仍具備結構性投資機會。

野村平衡基金經理人朱映蓉認為，AI應用需求仍維持正向發展軌道，全球雲端服務供應商（CSP）並未下修AI相關資本支出規劃，且投入方向已由AI Server擴散至General Server、網通設備與資料中心基礎建設。近期GTC與OFC等重要產業展會再次確認高速運算（HPC）與光互連（Optical Interconnect）趨勢持續深化，顯示AI長期成長主軸並未改變，台灣身處全球半導體與AI供應鏈關鍵位置，產業基本面具備中長期支撐力。

朱映蓉分析，2月底美國與以色列針對伊朗的軍事行動升高地緣政治風險，影響時間顯著超出市場原先預期。即便美伊雙方本周達成兩周雙邊停火的談判空間，但考量相互間仍存在歧見，仍需留意後續的不確定性。目前荷莫茲海峽通行風險似乎因暫時停火而略有下降，但市場對原油供應中斷的擔憂可能無法完全消除。雖目前尚未在實際通膨數據中明顯反映，但通膨預期已率先升溫，成為影響金融市場的重要變數。在此背景下，市場同步下修對美國聯準會（Fed）降息幅度的預期。原先市場共識認為2026年可能具備兩碼降息空間，目前已逐步收斂至一碼，且降息時點可能延後至2026年第3季末以後。

朱映蓉表示，Fed短期可能維持利率水準不變，但市場普遍不認為現階段存在重新升息的壓力。貨幣政策的不確定性，使資金布局轉趨謹慎，也加大台股短線波動幅度。台股加權指數自2月底高點約35,000點回落，反映地緣政治與利率預期調整的雙重壓力。然而，隨風險逐步被市場所消化，指數評價壓力已有所紓解，盤面結構也由全面齊漲，轉為產業與個股分化明顯的走勢。當前台股不再是單一事件驅動，而是回歸企業獲利能見度與產業趨勢的選股行情。

朱映蓉從AI次產業分析，半導體、PCB/CCL、電源管理、滑軌、散熱、測試、光通訊與載板等族群，仍是市場中長線布局首選。資料中心與AI基礎設施需求持續擴張，已帶動部分供應鏈產能趨緊，並出現價格上行空間，包括玻纖布、高階載板、記憶體及高階晶圓代工等關鍵零組件，對具備技術與產能優勢的廠商形成有利環境。

朱映蓉指出，AI的結構性需求並非短期循環，而是橫跨數年甚至更長時間的產業升級趨勢。隨著CSP對大型語言模型、資料中心與邊緣運算的持續投資，台灣AI供應鏈的重要性進一步提升，也為台股提供長期投資題材。