證交所推動綠色證券認證制度正式上路 鼓勵企業投入綠色經濟活動

配合金融監督管理委員會「綠色及轉型金融行動方案」之規劃，並鼓勵企業持續朝向綠色轉型發展，臺灣證券交易所與櫃買中心正式對外發布「綠色證券認證制度」。該制度以世界交易所聯合會（World Federation of Exchanges）所發布的綠色股權原則為架構，參考國外交易所經驗，並考量國內產業發展情況所推出。透過衡量上市公司綠色收入占全年度營收比率，凡符合特定條件的公司將獲頒綠色證券標章，藉此表彰企業於永續發展的卓越貢獻。

證交所表示，綠色證券認證適用對象為全體上市公司，惟金融保險業暫不納入。自今年正式上路後，凡年度營收所揭露的綠色收入符合相關標準者，將獲頒一級或二級綠色證券標章。透過此制度，不僅能導引資金流向綠色企業，亦可作為金融機構授信評估之參考，進而強化資本市場之永續資訊揭露機制。

在綠色收入認定標準部分，該制度以「經濟活動」作為綠色收入分類基礎，以評估企業營運的經濟活動是否符合永續發展原則。前開認定標準適用「我國永續經濟活動認定參考指引」及歐盟分類規則（EU Taxonomy），並結合產品或服務、綠色工廠、清潔生產評估系統等第三方認證的綠色標章，同時納入是否已提交SBTi 1.5°C短期減碳目標並通過審核，及最近一年度CDP氣候變遷問卷等級A-級以上等指標，經綜合考量後將綠色收入程度分為深綠色及淺綠色，且為維護認證的公信力，訂有不宜條件審核與退場機制，以維持整體制度運作的透明性與可靠性。

證交所預計於每年12月公布當年度獲頒綠色證券標章的上市公司名單。相關綠色證券認證簡介、審核流程、揭露格式與範本、常見問答及懶人包已正式公告於「綠色證券資訊平台」網站，歡迎至該網站查詢詳細資訊（網站連結：https://eco-fin.tpex.org.tw/ESGGreenStockDesignations）。