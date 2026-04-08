外資買超1,177億元！面板挾三題材吸睛 外資大買群創13.19萬張

美國總統川普在社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周，台股8日強彈，大漲1,531.56點，收34,761.38點，外資狂買1,177.73億元，統計外資買賣超發現，靠著三題材吸睛的面板股也大獲外資青睞，單日買超群創（3481）13萬1,974張，高居買超個股冠軍，同時也買超友達（2409）7,669張。

台股早盤以33,379.5點開出，上漲149.68點，權王台積電（2330）直接衝破1,900元關卡，上漲75元以1,935元開出，股價開高走高，終場收1,950元，上漲90元， 漲幅4.84%，影響大盤指數約757點。

台達電（2308）收在漲停板1,665元，台光電（2383）也收漲停價3,170元，和台達電同創新高，另外，面板股群創、友達爆量上漲，證券分析師張陳浩表示，群創和友達股價低於淨值，6月的世足賽也推升大尺寸電視面板上揚，加上轉型布局矽光子領域的題材加持， 因此吸引市場關注。

台股大盤指數終場收在34,761.38點，大漲1,531.56點，三大法人買超1,579.25億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超1,177.73億元，投信買超42.84億元，自營商買超（合計）358.68億元，其中自營商（自行買賣）買超105.71億元，自營商（避險）買超252.97億元。

統計外資買超前十名個股中，買超群創13萬1,974張最多，買超友達76,691張，這兩檔在前一個交易日才遭外資大賣，今日則大獲外資青睞而大買；另外，廣達（2382）、緯創（3231）、華邦電（2344）、台積電也獲外資買超；外資賣超最多的則是華通（2313），單日賣超20,368張。

外資買超前十名。資料來源：證交所