美伊協議停火 台股瘋漲1,531點、創史上第二大漲點

在美伊戰爭停火的好消息帶動下，台股8日聞訊強彈，終場大漲1,531.56點，漲幅4.61%，收在34,761.38點，OTC指數同步大漲4.79%。保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，今日的強彈，快速扭轉台股技術面轉強，距離歷史高點35,579.34點僅差不到千點，千金股家數上衝至40檔，部分PCB大廠距離千金門檻只有2元之差，未來一旦國際地緣政治干擾塵埃落定，台股千金俱樂部成員有望持續增加。

楊立楷表示，市場捎來多頭好消息，但因為目前進度為雙方宣布停火兩周，仍須慎防短線地緣風險仍可能再度牽動市場情緒，不過歷史經驗顯示，當製造業景氣處上升周期時，股市行情仍多由景氣引導而非通膨，因此這波股市估值修正，反而為台股等具備AI產業優勢的市場提供良好進場配置機會。

楊立楷說明，展望全球製造業景氣持續回溫，復甦趨勢明確，雖有美伊戰爭干擾供應鏈，對經濟短期動能形成壓力，然因亞洲製造業庫存尚處低檔，加上AI相關需求強勁，預期不致發生如2022年俄烏戰爭時之急遽去庫存現象，長期製造業擴張趨勢仍有望延續。

楊立楷認為，AI的強勁需求已成為台灣結構性的出口與獲利護城河，幫助抵銷地緣政治對台股基本面造成之短期壓力，建議投資人可透過強化獲利成長篩選機制，持股相對集中於電子零組件等熱門AI供應鏈族群，如涵蓋封測、CPO、PCB、液冷散熱等標竿標的的市值型台股ETF，參與AI推動台股的漲升行情。