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外資正式翻多？今大買0050、正二 合計破十萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
美伊暫時停火，台股8日上演慶祝行情，大漲1,531.56點，收34,761.38點，漲幅4.6%，成交量擴大至8,562.6億元。圖／本報系資料照片
美伊暫時停火，台股8日上演慶祝行情，大漲1,531.56點，收34,761.38點，漲幅4.6%，成交量擴大至8,562.6億元。圖／本報系資料照片

美伊暫時停火，台股8日上演慶祝行情，大漲1,531.56點，收34,761.38點，漲幅4.6%，成交量擴大至8,562.6億元。觀察成交量前十名中，ETF就佔了6檔，且多空交戰劇烈，元大台灣50（0050）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50正2（00631L）都有；成交值排行前十名中，僅華通（2313）走跌，台達電（2308）、欣興（3037）股價都創高。

今日成交量前十名分別為凱基台灣TOP50（009816）、群創（3481）、友達（2409）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2、元大台灣50、元大台灣50反1、期元大S&P原油反1（00673R）、華邦電（2344）、聯電（2303）。

外資8日終於轉買超，大買1,177.73億元，除了買超群創13萬張、友達7.6萬張，也買超0050達9.6萬張，是美伊戰爭以來首度大買超過萬張。另也連續兩天買入0050正2，8日買超1.7萬張；0050反1部分，僅小買1,193張，以籌碼來看，外資明顯翻多。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、華通、欣興、南亞科（2408）、南電（8046）、聯發科（2454）、台達電、元大台灣50、穩懋（3105）、華邦電。前十名中僅華通收跌，而欣興、台達電股價漲停，並同時創下新高；之前表現較為疲弱的南亞科、華邦電8日也大漲，聯發科也反彈大漲超過7%。

欣興公布2026年3月合併營收為130.79億元，月成長12.74%、年成長23.27%，創2022年10月以來，近41個月單月新高以及歷年同期新高。欣興先前表示，AI與HPC需求穩健，不論載板PCB皆受惠，且高階應用比重提高有助獲利結構，同時適度漲價反應原物料成本。

分析師指出，未來幾年可能出現供給吃緊，許多客戶正積極與欣興簽署長期供應協議，將鎖定欣興未來幾年大部分可用產能、推升毛利率有望超越前波高點。

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