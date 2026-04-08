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中東暫停戰火…投資該進或退？這關鍵決定市場走向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國總統川普宣布對伊朗的軍事行動暫停兩周，伊朗方面亦接受此一臨時停火安排，雙方後續將轉向談判桌。圖為3月11日，一艘貨船在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。（路透）
美國總統川普宣布對伊朗的軍事行動暫停兩周，伊朗方面亦接受此一臨時停火安排，雙方後續將轉向談判桌。圖為3月11日，一艘貨船在波斯灣、靠近荷莫茲海峽海域。（路透）

美國總統川普宣布對伊朗的軍事行動暫停兩周，伊朗方面亦接受此一臨時停火安排，雙方後續將轉向談判桌。針對停火協議內容，「鉅亨買基金」指出，接下來應聚焦「交換條件」是否能真正落實，尤其是荷莫茲海峽能不能恢復正常通行。只要談判持續推進，地緣政治風險有望逐步降溫。投資人可持續透過共同基金分批或定期投入，並採取股七債三配置，避免因短期市場雜音錯失反彈契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，這次停火之所以牽動全球市場神經，不只是因為戰火暫歇，更關鍵在停火條件直指全球能源運輸命脈。荷莫茲海峽承載全球約五分之一的石油供應，一旦恢復穩定通行，將有助消除市場對供應中斷的疑慮，進一步壓抑油價波動並穩定通膨預期；反之，若執行過程出現變數，即便表面停火，市場仍可能重新定價地緣政治風險，帶動油價與金融市場再度震盪。

針對後續發展，張榮仁指出，有兩項關鍵指標將直接影響資產價格走勢。首先是荷莫茲海峽的船舶通行量，目前雖已較戰時低點回升，但整體仍屬「有限恢復」，顯示航運與能源供應尚未完全回歸常態；其次則是美國在中東地區的軍事部署。儘管停火後已停止進攻並轉為防禦態勢，但區域兵力仍維持高檔，若未來出現航母、轟炸機或地面部隊持續增援，市場恐將這次停火視為短期「暫停鍵」，而非真正的風險降溫訊號。

在投資策略方面，張榮仁認為，在地緣政治不確定性尚未完全消除之際，投資人最常見的錯誤，是因短期市場波動而過度調整配置，甚至選擇暫時離場。然而從歷史經驗來看，多數地緣政治事件對市場影響偏向短期情緒面，並未改變長期經濟基本面與企業獲利趨勢。若此次停火條件能順利落實，尤其是荷莫茲海峽恢復穩定運作，市場風險將進一步下降，反而有利風險資產表現。

張榮仁表示，比起短期消息面的波動，更應關注交換條件是否逐步實現，特別是能源運輸能否回歸正常秩序。只要談判持續推進，美國穩定全球能源市場的戰略目標有望階段性達成，市場風險亦將隨之降溫。在此情境下，投資人可持續以美國股票型基金作為核心配置，搭配台股與日股基金，以及美國短天期公債基金，兼顧成長與防禦。

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