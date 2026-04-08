又1檔興櫃千金股要掛牌上櫃 抽中可賺77.7萬元、報酬率123.7%

台股千金股很熱鬧，8日首度收盤有40檔千金股出列，其中14檔亮燈漲停；興櫃目前有3檔千金股，其中興櫃第三高價股創新服務（7828）預計4月2日掛牌上櫃， 承銷價暫定628元，以興櫃收盤價1,405元計算，若是抽中，將可賺進77.7萬元，報酬率高達123.72%。

台股40千金，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）、第三高價的旺矽（6223）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、致茂（2360）、群聯（8299）、台達電（2308）、竹陞科技（6739）、均華（6640）、波若威（3163）、宜鼎（5289）、雙鴻（3324）等都亮燈漲停收盤，上市櫃千金股表現搶眼；興櫃市場也有3檔千金股，包括興櫃股王漢測（7856）、興櫃股后山太士（3595）、第三高價的創新服務。

創新服務預計4月22日掛牌上櫃，目前已在進行競價拍賣，競拍張數2,590張，4月7日至9日投標， 4月13日開標，最低投標價格為550.88元；公開申購則預計4月10日至14日進行，承銷價暫定628元，承銷張數697張，4月16日抽籤。

投資人想抽新股，要先準備62.8萬元才能參加抽籤，以8日興櫃收盤價1,405元計算， 若是抽中，可望獲利77.7萬元，報酬率123.72%。

創新服務主力業務為半導體自動化設備開發、製造與銷售，核心產品為MEMS探針卡製造及檢修自動化設備，包括自動植針、檢測、鑽孔及返修等，同時也布局MEMS探針卡代理銷售與整卡自動化返修服務。

另外，創新服務還切入IC成品測試（FT）階段的PoGo Pin Test Socket自動化設備，及高密度銅柱端子模組等產品，應用延伸至半導體封裝相關領域。

展望後市，創新服務看好AI算力擴張將持續推升探針卡與半導體自動化設備需求，期待兩大新利基產品「高密度銅柱端子模組」及「銅柱玻璃通孔基板」在完成驗證後陸續量產，成為下一波成長動能。

本周還有2檔新股抽籤，申購時間自4月8日至10日，4月14日抽籤；其中，神數（7821）承銷價暫定38.5元，承銷張數2,625張，預計4月20日掛牌上市，以8日興櫃收盤價65.1元計算，抽中可賺26,600元，報酬率69.09%。

宏碁智新（7794）承銷價暫定31元，承銷張數610張，預計4月20日掛牌上櫃，以8日興櫃收盤價52元計算，抽中可賺21,000元，報酬率67.74%。