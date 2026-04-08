史上第二大漲點！台股上漲1,531點 三大法人大買1,579億元

美國總統川普7日在社群發文，宣布在特定條件下，同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩周，台股8日上演慶祝行情，大漲1,531.56點，收34,761.38點，漲幅4.6%，成交量擴大至8,562.6億元，三大法人買超1,579.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超1,177.73億元，投信買超42.84億元，自營商買超（合計）358.68億元，其中自營商（自行買賣）買超105.71億元，自營商（避險）買超252.97億元。

川普決定暫停對伊朗的攻擊兩周，全球金融市場同歡，美股期貨指數大漲，那斯達克期貨強漲超過3%，日股大漲逾5%，韓股上漲逾6%，美債、黃金、白銀也都走強，原油則大跌，布蘭特原油期貨大跌近15%。

台積電（2330）收最高1,950元，上漲4.84%，台達電（2308）收在漲停板1,665元，台光電（2383）也收漲停價3,170元，和台達電同創新高。千金股前三名信驊（5274）、穎崴（6515）、旺矽（6223）都攻漲停板，信驊、旺矽都創新高。AI股表現強悍，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）漲停亮燈，老AI也動起來，廣達（2382）、緯創（3231）上漲逾6%，鴻海（2317）上漲近5%、收201.5元。

8日台股上市櫃漲停家數達109家，其中櫃買指數創下新高，漲勢仍集中在PCB、矽光子、低軌衛星族群，但記憶體族群也有回溫的跡象。

PCB上游材料股大漲，CCL的聯茂（6213）、台燿（6274）創新高，玻纖布的台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）漲停，鑽孔廠尖點（8021）、設備廠大量（3167）也再拉一根漲停；ABF載板欣興（3037）、景碩（3189）漲停亮燈。矽光子個股中，波若威（3163）再衝漲停，收1,145元，再創歷史高，矽格（6257）、訊芯-KY（6451）、光環（3234）、穎崴、旺矽等漲停。

記憶體族群擺脫頹勢，南亞科（2408）大漲逾8%，華邦電（2344）、力積電（6770）上漲逾6%，旺宏（2337）、廣穎（4973）、群聯（8299）攻漲停。