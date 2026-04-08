經濟韌性與企業獲利支撐 美股有望止跌回穩…看好AI半導體、電網設備

主動群益美國增長ETF（00997A）暨群益美國新創亮點基金經理人吳承恕認為，在經濟韌性與企業獲利做支撐，美股有望止跌回穩，看好AI半導體、電網設備。

吳承恕指出，儘管地緣政治衝突、降息預期降溫疑慮猶存，但在AI強勁需求驅動下，聯準會上修今年GDP成長率，市場預期第1季S&P 500企業盈餘年增率達12%，且後續季度的獲利成長有望再加速，都將成為美股向上的重要支撐。

吳承恕說，雖然近期美股估值回落，不過依照歷史經驗，當本益比下修與企業獲利成長同時出現時，往往是股市強勁反彈的前兆，預期美股有望結束自去年底來的震盪修正，逐步止跌回穩。

吳承恕表示，在產業配置上，隨著AI需求不減與外溢效應提振下，AI族群不僅將為美股企業主要獲利成長貢獻者，類股表現可期，當中的半導體與電網設備族群在投資與需求前景明確下，表現更值得留意。