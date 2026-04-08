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台股基本面點火！資金轉向 AI 子產業輪動 測試、載板、光通訊吸睛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

展望第2季，群益投信認為投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，建議可採「SAFE」投資策略，在台股部分，群益中小型股基金經理人周立民分析，AI依然是市場主旋律，第2季資金仍預期將在AI子產業中輪動，特別是受惠產業趨勢發展的先進封裝、載板、光通訊及測試介面等類股更值得留意。

群益投信表示，中東局勢走向及降息預期變化都可能為金融市場帶來擾動，但基於全球經濟與企業獲利預期仍維持增長態勢，於當前機會與挑戰並存的環境中，投資人正迎來一場「關鍵延長賽」，建議可採「SAFE」投資策略，透過多元資產配置來分散風險，同時聚焦AI與新興市場契機，打造出兼顧抗震與收益，也能捕捉資產輪動成長契機的投資組合。

群益中小型股基金經理人周立民分析，儘管地緣政治衝突導致油價波動與短期震盪，但在AI需求全面爆發下，主計總處大幅上修今年經濟成長率至7.71%，顯示基本面強韌。因此，待市場情緒隨美伊衝突逐步回穩，內外資有望重返台股，也為盤勢再添上攻動能。

周立民表示，在產業配置上，隨著更多AI模型推出、CSP業者不斷擴大資本支出，將為台廠相關供應鏈營運續增溫，有助台股企業獲利維持高位增長。整體來看，AI依然是市場主旋律，第2季資金仍預期將在AI子產業中輪動，特別是受惠產業趨勢發展的先進封裝、載板、光通訊及測試介面等類股值得留意。

分散風險 中東 台股

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