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川普TACO再現！台股收最高上漲1,531點 台積電跳空收高90元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股8日收盤大漲1,531.56點，收在最高點，終場以34761.38點作收。圖／聯合報系資料庫
台股8日收盤大漲1,531.56點，收在最高點，終場以34761.38點作收。圖／聯合報系資料庫

台股8日收盤大漲1,531.56點，收在最高點，終場以34761.38點作收，成交量8,562.60億元；台積電（2330）收盤價1,950元，上漲90元，漲幅4.84%。

美伊達成停戰兩周協議被市場常解讀利多，台股今日強力反彈，一路走高且收最高點，台積電開盤跳空勁揚並領軍AI權值股飆升，千金股盤中也創41檔新紀錄，但金像電（2368）遭摜低未在收盤擠入千金股之列。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、南亞科（2408）、欣興（3037）、南電（8046）、聯發科（2454）、穩懋（3105）、廣達（2382）、華邦電（2344）及啟碁（6285）；成交金額大且疲軟者則為：強茂（2481）、雍智科技（6683）、中探針（6217）、長榮（2603）、台化（1326）、台塑（1301）、台塑化（6505）、陽明（2609）及台半（5425）。

群益投顧表示，3月31日以來，美股在美伊互嗆重話、油價強漲下不跌反強彈，折射美股落入重要多頭抵抗支撐區，為本波反彈主軸，美伊戰事則是市場用以搭配解讀利空出盡。雖然美伊停火兩周雖形成短線挹注，加上技術面進一步上探3月起跌區（34,000點之上）主壓區機率相對偏高，但月線之上已進入第一道反壓，且題材提前發酵，逢急漲避免過度追高；現階段更應做好資金規劃，設停損停利應對。

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