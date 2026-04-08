玻纖布龍頭日東紡暴漲13% 台玻、富喬等都漲停亮燈

台股8日出現慶祝美伊暫時停火行情，盤中大漲超過1,400點，日股玻纖布龍頭日東紡也大漲超過13%，台股玻纖布族群台玻（1802）、富喬（1815）、建榮（5340）都衝上漲停，德宏（5475）、南亞（1303）盤中大漲逾5%，其中德宏創下新高。

法人指出，儘管大盤受總體經濟干擾而震盪，AI基建趨勢依然不可逆，而全球AI算力競賽進入硬體落地期，帶動傳統PCB產業迎來價值重估。因AI伺服器對板層、散熱與高頻傳輸要求嚴苛，高階PCB單價已較傳統產品翻漲數倍，產業正式邁向量價齊升的多頭格局。

而由於生產成本上升、加上產品供不應求，電子產品供應鏈通膨現象持續升溫，從貴金屬漲價起，被動元件、記憶體、玻纖布、銅箔基板、載板、封測、晶圓代工到IC，都累積終端產品售價的調整壓力。

玻纖布為PCB上游材料，指標廠南亞表示，旗下生產的玻纖布、多層紗及銅箔等材料，因「全部整個材料都在漲價」，甚至線材產品也同步調整，因此也已向下游反應調漲報價。

除了漲價外，玻纖布目前也供不應求，日本廠商日東紡已啟動擴產動作，不過高階玻纖布供應緊俏情況將延續2027年下半年。

法人表示，目前電子級玻纖布產能較為吃緊的主要為Low CTE，多為載板產品所採用，Low DK 1、2需求同樣持續提升，但產能相對較有餘裕，CCL廠相關產品取得仍未有困難，因此接下來台廠供應鏈，如台玻、南亞等，誰能快速提高高階產品占比以及整體ASP，營運成長動能將展現爆發力。